Un piano diabolico pensato dalla compagna Barbara Bregamo e messo in atto sedici anni fa su ordine di Luciano Cavallaro, oggi diventato collaboratore di giustizia. È lui che ha vuotato il sacco e svelato il raccapricciante delitto.rischiano il processo per omicidio. Il Gup Giovanni Cariolo il 4 luglio dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio del pm Marco Bisogni. L’udienza preliminare infatti è stata aggiornata per le repliche delle parti. I difensori, gli avvocati Miriam Condorelli e Marco Trincali per Maugeri e l’avvocato Francesco Silluzio per Zuccarello, hanno chiesto al Gup sentenza di non luogo a procedere. In un primo momento i difensori avevano chiesto al Gup l’abbreviato condizionato ad alcune perizie scientifiche e alla riesumazione del cadavere dell’imprenditore misterbianchese. che ha ammesso al giudizio abbreviato secco la compagna (battezzata la "circe" di Misterbianco), indicata come la mandante del delitto, e Francesco Indorato, accusato del ferimento di Giuffrida nel 2001 . Anche il tentato omicidio sarebbe stato pianificato dalla Bregamo con la complicità di Cavallaro, per cui si procede separatamente. Ammessi come parte civile i familiari della vittima (fratello e figli) assistiti dall’avvocato Eugenio De Luca. Il prossimo 21 giugno proseguirà il processo abbreviato con le arringhe dei difensori. E dopo il Gup - salvo repliche - si ritirerà in camera di consiglio per la sentenza.