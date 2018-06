Infatti, presso il Grand Hotel Villa Itria di Viagrande (CT), sabato 16 giugno alle ore 16:00 avremo ospiti due grandi ricercatori di fama mondiale: il Dott. Stefano Montanari e la Dott.ssa Antonietta Gatti, Direttori del Laboratorio Nanodiagnostics di Modena. I due scienziati, da oltre 40 anni, fanno ricerche ed in particolare hanno portato alla comunità scientifica grandi scoperte sull’effetto delle nanoparticelle nell’ambiente, nei cibi ed anche in diversi farmaci. L’approfondimento sulle nanopatologie e sulle polveri sottili è stato frutto del lavoro costante di questi due ricercatori, che hanno portato a galla scoperte davvero importanti.molti dei risultati ottenuti dalle analisi e dalle ricerche avanzate in questi anni. I due scienziati hanno dato vita anche a diversi articoli, saggi, libri, oltre che ad aver condotto ricerche affidate loro dalla Comunità Europea. Un orizzonte che si interfaccia, come anzidetto, sull’ambiente e sulla salute passando attraverso la scienza: mezzo necessario per condurre questi studi così specifici. Tuttavia, interfacciandosi con la scienza, molto spesso si viene a contatto anche con la coscienza: quest’ultima ci chiama e ci invita a riflettere, a prendere decisioni corrette dopo essersi informati, dopo aver ragionato e conosciuto.metaforicamente parlando, a soffermarsi un attimo: a tutti è richiesto uno sforzo maggiore per migliorare le cose, per preoccuparsi della salute dei propri figli e delle generazioni che avranno a venire. Per questo motivo invitiamo tutti a prendere parte a questo importante evento, che è nel medesimo tempo una grande occasione per formarsi alla scuola di chi, mettendo da parte opinioni personali non richieste nel campo scientifico, persegue con forte interesse la ricerca della verità: unico e fondamentale baluardo per la salvaguardia dei cittadini di questo vecchio ma tanto caro pianeta. Vi aspettiamo tutti, allegando locandina dell’incontro e rimanendo a disposizione per chiarimenti, domande o qualsivoglia altra cosa.info e prenotazioni: conferenzagattimontanarict@ gmail.com e info@vaccipianosicilia.it