Profanato il monumento mariano intitolato alla Regina della Pace di Medjugoje realizzato dall'Atelier di Carrara che scolpì l'originale e inaugurarlo l'11 novembre del 2011 all'interno del Parco del Donatore della località etnea.I carabinieri, organizzando dei servizi di appostamento all’interno del parco, sono riusciti a dare un volto al teppista che, l’altra notte, giunto nei pressi del monumento con calma serafica vi si è seduto vicino per prima sorbire del caffè, contenuto in una tazzina da asporto e poi dare sfogo ad una improvvisa rabbia manifestata contro il cristo in croce. Solo dopo una violenta colluttazione i carabinieri lo hanno potuto bloccare e condurre in caserma per assolvere le formalità di rito.