CATANIA – Nasconde cocaina in auto: pizzicato dagli agenti. Ieri la Polizia di Stato ha arrestato il cittadino bulgaro Lyuboslav Garev (classe 1993) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, il personale del Distaccamento della Polizia Stradale di Caltagirone a seguito di attività info investigativa ha individuato un soggetto che si trovava all’interno della propria autovettura con targa tedesca, posteggiata nel parcheggio del Centro Commerciale “Porte di Catania”. Gli agenti della pattuglia della Polstrada hanno prima monitorato il comportamento dell’uomo, intuendo che fosse in attesa di qualcuno. Poco dopo, uno scooter con due giovani a bordo si è avvicinato all’auto per ripartire subito dopo. L’individuo in auto ha lasciato velocemente il parcheggio, ma è stato fermato dalla pattuglia che lo attendeva all’uscita. I poliziotti hanno controllato l’uomo, perquisendo anche l’autovettura sulla quale lo stesso viaggiava. La perquisizione ha dato esito positivo: infatti, all’interno di uno zaino posto sotto il sedile anteriore destro del veicolo, è stata rinvenuta una busta in cellophane, contenente un grosso pezzo di sostanza di colore bianco, ritenuta cocaina, che è stata sequestrata e successivamente quantificata in 0,536 kg lordi.

La sostanza, a seguito di verifica presso la Polizia Scientifica, è risultata essere cocaina purissima. L’uomo è stato ristretto presso la Casa Circondariale Piazza Lanza, in stato di arresto.

del veicolo ha permesso di rinvenire, all’interno di un vano creato ad hoc, la somma di euro 34.350,00. Sull’uomo sono stati rinvenuti altri 475,00 euro. Tutto il denaro rinvenuto è stato sequestrato, in quanto ritenuto provento dell’attività di spaccio. Altresì, sul sedile anteriore lato passeggero del veicolo, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 telefoni cellulari.