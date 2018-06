PEDARA - Rapinatore bloccato dai carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Pedara hanno arrestato il 39enne catanese Daniele Maggiore in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in ordine al reato di rapina aggravata. I reati sono stati messi a segno dall’uomo in sequenza il 30 agosto e il 1° settembre 2017 nelle vie Etnea e Delle Gardenie a Pedara con l’utilizzo sempre del medesimo modus operandi. A bordo di un Honda SH avvicinava i mezzi in sosta e sotto la minaccia dell’arma costringeva le vittime a consegnargli portafogli e telefoni cellulari.

, hanno potuto fornire all’Autorità Giudiziaria tutti quegli elementi probatori utili per la cattura dell’ autore delle due rapine. L’uomo è stato raggiunto dal provvedimento nel carcere di Catania Piazza Lanza dov’è detenuto per altra causa.