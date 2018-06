Ieri notte, i poliziotti del Commissariato Nesima (diretto da Laura Romano) hanno sequestrato tre chili di marijuana nascosti all'interno di un garage. Angelo Cercone, 25enne con già precedenti per droga, con il suo atteggiamento guardingo ha attirato l'attenzione degli agenti che hanno predisposto una precisa attività di monitoraggio. Nella notte, appena hanno visto che Carcione si introduceva nel garage (di via Balatelle) sono entrati in azione e hanno così scoperto che nel box il 25enne teneva la sua riserva di droga. Poco meno di tre chili di "erba" già suddivisa e pronta da vendere. Carcione è finito ai domiciliari in attesa della direttissima. Visto l'ingente quantitativo di stupefacente sequestrato l'episodio di oggi potrebbe essere oggetto di un attento approfondimento della polizia investigativa. Per scoprire se si tratta di un pusher indipendente o magari legato a un gruppo di spaccio, magari della zona di San Giovanni Galermo. Storicamente presidio militare di Cosa nostra.