eletto con numeri bulgari grazie anche alla spinta degli alleati, sarebbe già al lavoro per stabilire la composizione della nuova Giunta comunale. Di cui si conoscono già 4 nomi, ma che potrebbe riservare interessanti sorprese. "I nomi saranno scelti di concerto con gli alleati" - ha dichiarato più di una volta il primo cittadino, ma i rumors su chi siederà dove, si fanno sempre più insistenti. E indiscreti.potrebbe occupare nuovamente la poltrona die quella di assessore al Bilancio. Troppe le competenze - e le conoscenze, specie della situazione finanziaria e del piano di riequilibrio, redatto proprio dall'ex sindaco di Giarre, perché il neo sindaco non ne approfitti. In particolare in questa fase delicatissima per l'ente comunale per cui potrebbe ancora essere dichiarato il dissesto., altro nome già depositato con le liste, dovrebbe ottenere la delega alle. Ipotesi più che probabile considerato il fatto che il consigliere uscente era presidente della commissione consiliare al Commercio fino a qualche giorno fa.dovrebbero andare a, altro assessore designato, uomo di sport, presidente della Fin e vice presidente del Coni siciliano. Anche per lui sarebbe una replica dell'esperienza - per quanto brevissima - maturata al fianco di Raffaele Stancanelli.Difficle, al contrario, ipotizzare la delgea per il quarto degli assessori designati,, avvocato penalista e vicesindaco uscente del comune di Mascalucia guidato da Giovanni Leonardi. Dopo aver rinunciato al ruolo in squadra con Vincenzo Magra, neo eletto sindaco di Mascalucia che avrebbe già trovato con sostituirlo, in accordo con la coalizione, il legale sarebbe prontissimo a rimboccarsi le maniche e lavorare per Catania., ma sembra poco probabile se non addirittura da escludere che questa possa essere nuovamente Marella Ferrera, stilista di fama che ha già ricoperto il ruolo nella giunta Stancanelli.potrebbe spuntare il nome di: il docente universitario fa d'altronde parte del tavolo che ha affiancato Pogliese nella redazione del programma elettorale ed è stato elemento fondamentale per la redazione del nuovolavorato dall'ultima giunta di centrodestra e poi abbandonato in un cassetto dalla passata amministrazione. Coinvolgerlo, per il nuovo sindaco, potrebbe essere utile ad accelerare sulla questione, ma gli impegni accademici del professore potrebbero frenare questa ipotesi.Nella squadra del sindaco Pogliese poi, dovrebbero trovare posto altri tre assessori, espressione diretta degli alleati che hanno lavorato nel corso dell'ultima campagna elettorale,, formazione alla quale pubblicamente l'eurodeputato aveva assicurato una poltrona in giunta,- che non ha superato lo sbarramento per una manciata di voti - e, nome da sempre in pole e mai smentito, per Grande Catania.a Livesicilia la volontà di ascoltare le proposte degli alleati e accettarle, in caso il nome proposto sia in linea con gli intendimento del primo cittadino. Per questi, nelle prossime ore Pogliese dovrebbe incontrare singolarmente i rappresentanti della coalizione e poi, in un secondo momento, tutti gli alleati.vicino all'ex sottosegratario Castiglione o al sentore Firrarello che, anche senza lista, hanno comunque sostenuto Pogliese. Massimo Pesce, anche lui ex assessore stancanelliano, potrebbe essere un nome da spendere. E la foto con il neo sindaco potrebbe essere un segnale.