ha eseguito 5 misure cautelari a carico di noti imprenditori etnei: due arresti domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.Gli imprenditori sono accusati, a vario titolo, di “emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili nonché di bancarotta fraudolenta aggravata”.di false fatturazioni, emesse nel periodo 2012/2016, del valore complessivo di 14 milioni di euro” e delle società R&R s.r.l. e T&C s.r.l., attive nel settore del trasporto di merci su strada.ono Giuseppe Rapisarda (cl.1956) e il figlio Vincenzo (cl.1979), rispettivamente rappresentante legale e amministratore di fatto della succitata R & R s.r.l.”.e di altre imprese, “che complessivamente – hanno accertato gli investigatori - avevano portato alla luce redditi non tassati per 6 milioni di euro, imposte non versate per un milione di euro e l’omessa applicazione di IVA per 3 milioni di euro”.“In estrema sintesi – scrivono ancora i finanzieri - la predetta società risultava aver utilizzato documenti contabili falsi (creati per frodare Fisco, imprese concorrenti e creditori) emessi da diverse società fittizie costituite ad hoc e gestite direttamente dalla famiglia Rapisarda: proprio i due Rapisarda sono risultati a capo di tale gruppo societario, di fatto costituente un’unica realtà aziendale, creato per conseguire, su più fronti, vantaggi illeciti”.- diretto ad evadere imposte, ritenute fiscali e contributive nonché ad eludere l’applicazione della normativa che disciplina i rapporti di lavoro dipendente - basato sulla simulata stipula di contratti di fornitura di servizi (nel settore della logistica e dei trasporti) e di locazione di beni mobili ed immobili”.e facchinaggio emesse a favore della “R & R s.r.l.” da un’impresa che, di fatto, per eseguirle non aveva alcuna struttura organizzativa né mezzi, né macchinari (c.d. impresa “cartiera”). Questi documenti, rispetto ai quali la società emittente non ha mai versato la relativa IVA, sono esclusivamente serviti alla “R & R s.r.l.” per accrescere in bilancio i crediti erariali.è consistito: nello spostare gli adempimenti giuridici relativi a prestazioni di lavoro dipendente sulle altre aziende “fantasma” che, poi, non hanno versato i relativi contributi previdenziali e assistenziali; nell’utilizzare il reticolo di imprese “cartiere” controllate sia per sgravare fiscalmente costi che la predetta società avrebbe dovuto sostenere quale “reale” datore di lavoro, sia per conseguire illeciti profitti per effetto della fittizia formazione di crediti IVA e dell’imputazione di costi commerciali mai sostenuti”.Destinatari del provvedimento di obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, sono stati:(la “EFFE TRANSPORT s.r.l.”, fallita nel 2016; la “MF SERVICE s.r.l.”, posta in liquidazione e cessata nel 2013; la “MF SERVICE & LOGISTIC s.r.l.”, posta in liquidazione e cessata nel 2014) coinvolte nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti che hanno consentito alla “R & R s.r.l.” di evadere imposte, dal 2013 al 2015, per un milione e 600 mila euro.“che ha sempre operato quale trasportatore – spiegano gli inquirenti - ed è risultato privo di capacità tecniche necessarie ad amministrare una società di trasporti di rilevanti dimensioni, le investigazioni condotte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania hanno fatto emergere il suo ruolo di prestanome, appositamente stipendiato con mille euro mensili”. “Prova di tale consapevole ruolo – insistono i finanzieri - è emersa dalle attività tecniche allorquando egli, avendo appreso del circuito criminale nel quale era stato inserito, ha espresso alla consorte vivo rammarico per non aver preteso un maggiore compenso per l’illecito servizio reso ai due Rapisarda”.per il reato di “bancarotta fraudolenta aggravata in quanto ideatori ed esecutori del dissesto della “EFFE TRANSPORT S.r.l.” fallita nel 2016 con un passivo accertato di circa un milione di euro”.- cognato di Vincenzo Rapisarda (nella fattispecie amministratore di fatto), entrambi indagati per l’occultamento delle scritture fiscali della citata impresa.Vincenzo, indagato per l’occultamento delle scritture fiscali di tale impresa relative all’anno d’imposta 2015, periodo per il quale è emersa l’emissione di oltre 1 milione e 300 mila euro di fatture false che hanno fruttato alla R&R s.r.l. l’evasione di imposte per quasi 300 mila euro.delle verifiche fiscali con quelle acquisite attraverso le attività investigative di polizia giudiziaria, ha consentito di far luce sull’organizzato complesso imprenditoriale gestito dai RAPISARDA che, dal 2012 al 2016, ha agito in dispregio agli obblighi di legge frodando il Fisco, gli enti assistenziali e quelli previdenziali nonché arrecato danni economici alle imprese creditrici e a quelle concorrenti”.