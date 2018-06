La Società Storica Catanese e l’Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta insieme per lanciare questo messaggio durante l’incontro “Angoli di Tempo” che si è tenuto mercoledì scorso nei locali di Palazzo Nicotra-Bertuccio in via Etnea. Un’occasione per ammirare e discutere con Massimo Giannoni l’artista Toscano che ha riprodotto le geometrie ortogonali della libreria che si trova all’interno dei locali della Società Storica.L’artista toscano è stato attratto dagli scaffali carichi di sfumature e velature un trait d’union immaginario che lega l’arte figurativa e il mondo dei libri. Uno Still Life di volumi e scaffali, una visione dinamica unita all’idea della permanenza e della durata.quelle create dai volumi disposti sugli scaffali, cariche di gradazioni e leggere velature.La sua pittura figurativa dialoga con i luoghi dove gli scaffali, i legii, le balaustre e le pagine dei libri creano ambienti quasi monocromatici, paesaggi mentali tra pile e cataste che danno un’idea di permanenza e di durata. Il quadro donato alla Società Storica Catanese ha come titolo “Un loro angolo” e sarà in esposizione permanente nei locali storici di Palazzo Nicotra-Bertuccio.