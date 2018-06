di santa ragione per motivi legati a questioni economiche, giunti nell’abitazione hanno tentato di dividere i contendenti subendo la reazione violenta del reo che non ha esitato ad aggredirli. Al termine di una concitata colluttazione gli operanti hanno bloccato l’uomo ammanettandolo. L’arrestato attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.