ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto:, (cl.1956) - in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 8 giugno dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena detentiva di anni 8, per reati in materia di stupefacenti.(cl.1965) - destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso ilo scorso 8 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Messina – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 5 e giorni 16, di reclusione per il reato di furto.(cl.1976) - destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso lo scorso 7 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena detentiva di anni 1, mesi 8 e giorni 1 per il reato di furto.(cl.1985) - destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso lo scorso 8 giungo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di mesi 11 e giorni 28 di reclusione, per reati in materia di stupefacenti.(cl.1967) - destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso ieri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena detentiva di anni 1 e mesi 8 per reati in materia di stupefacenti.