Una prima volta il piano sfuma, la seconda volta invece Santo Giuffrida è spacciato. Ma il caso è archiviato come morte naturale: l'imprenditore misterbianchese secondo la prima tesi, la notte tra il 9 e il 10 giugno 2002, è stato colpito da un infarto fulminante. Ma qualcosa puzzava. E si è continuato a scavare. Perché l'uomo appena un anno prima, nel 2001, era stato accoltellato nel suo garage e si è salvato per miracolo.Il pentito a sua volta avrebbe delegato altre persone per commettere l'omicidio. La prima volta - quella finita male - organizza l'accoltellamento e ingaggia un suo conoscente. La seconda volta: un progetto più subdolo. Santo Giuffrida sarebbe stato avvelenato e soffocato. Altro che infarto.Pianificano una trappola: mettono un bigliettino su una delle auto degli indagati che è un chiaro riferimento a quel misterioso delitto. Le pulsazioni accelerano e la paura delle manette fa fare un passo falso a uno degli uomini indicati da Cavallaro come i killer. E mentre le cimici registrano c'è una frase che suona alle orecchie dei carabinieri quasi come una confessione: “Sedici anni fa abbiamo fatto un omicidio, io ed altri due”. A luglio dello scorso anno finiscono in quattro in manette Barbara Bregamo, la mandante sia del tentato che dell'omicidio, Francesco Giuseppe Indorato, accusato dell'accoltellamento nel 2001, Antonio Zuccarello e Alfio Maugeri. Questi ultimi due sono quelli che avrebbero effettuato l'iniezione fatale.Il pm Marco Bisogni ha discusso per oltre un'ora sviscerando i tratti salienti delle indagini dei carabinieri ed ha formulato le richieste di pena:L'avvocato Eugenio De Luca che assiste i familiari della vittima (il fratello e i figli Graziella e Pietro) che si sono costituiti parte civile si è unito alle richieste del sostituto procuratore. Nella prossima udienza, fissata per il 21 giugno, si continuerà con le arringhe dei difensori, l'avvocato Mirella Viscuso che assiste Barbara Bregamo, e l'avvocato Pierpaolo Montalto, che assiste Indorato. A quel punto il Gup chiuderà il primo capitolo giudiziario di questa macabra storia con una sentenza.