L'esponente dei Mazzei sarebbe stato di spalle: la mano tesa a premere il tasto dell'ascensore per salire a casa. Un omicidio risolto diversi anni dopo. Ora sulla testa del 27enne Marino pende una richiesta di pena all'ergastolo ed isolamento diurno. È la condanna chiesta dal pm Giuseppe Sturiale alla Corte d'Assise di Catania al termine della requisitoria in cui ha sviscerato i passi di una delicata inchiesta che si è completata con il contributo di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Fabrizio Nizza (ex rais santapaoliano di Librino) e Giuseppe Scollo (boss di Lineri di Cosa nostra). Alla sbarra anche il fratello di Gaetano, Alessio, appena ventiduenne. Ma per lui l'accusa non è di omicidio, ma di associazione mafiosa. Il pm ha chiesto alla Corte di condannarlo a 11 anni di carcere.Dietro l'omicidio - secondo le ricostruzioni degli inquirenti - ci sarebbe stata la concorrenza nella gestione di una piazza di spaccio a Librino. E per la spartizione della droga - lo dimostrano decine di inchieste - a Librino si spara. Senza troppi problemi. Ma ci sarebbero anche motivi personali. Gaetano Marino non avrebbe gradito il divieto impartito di Sciuto alla figlia di frequentare l'imputato. I due giovani, infatti, in quel periodo avrebbero avuto una relazione amorosa.Gaetano Marino è assistito dagli avvocati Mario Brancato e Andrea Gianninò. Poi la Corte d'Assise, salvo eventuali repliche delle parti, si ritirerà in camera di consiglio per decidere il verdetto.