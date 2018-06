Stessa storia a Biancavilla, dove la spunta Antonio Bonanno, enfant prodige della cantera di Azione Giovani, formazione junior della ex An. Per completare il quadro, presidente della IV municipalità (San Giovanni Galermo) è Erio Buceti, allevato pure lui sotto le insegne della fiaccola tricolore. Ad Acireale, invece, il candidato benedetto da Basilio Catanoso, partner storico di Pogliese, Michele Di Re, se la vedrà al ballottaggio contro il cinque stelle Stefano Alì.già consigliere provinciale ed esponente assai vicino al presidente della Regione Nello Musumeci. Fratelli d’Italia elegge invece Ruggero Strano a Castel di Iudica. Tra le opzioni riconducibili a vario titolo al centrodestra c’è sicuramente Daniele Motta a Belpasso. A Camporotondo bissa il mandato l’autonomista Filippo Privitera. Mentre a Maletto, dopo una pausa di cinque anni, torna al vertice dell’amministrazione comunale il forzista Giuseppe De Luca.San Gregorio (Carmelo Corsaro) e Mascalucia, con il passaggio di testimone in chiave 2.0 tra l’uscente Giovanni Leonardi e Vincenzo Magra. Riconducibili al deputato regionale del Pd anche Pippo Nicotra (Sant’Alfio), Salvatore Barbera (San Cono). Nella conta potrebbe rientrare anche Vincenzo Caragliano, “civico” che dalla sua, oltre al supporto di Luca Sammartino, ha incassato il sostegno di parte del centrodestra.(con tanto di simbolo, anche se in piccolo) Santo Orazio Caruso ad Aci Sant’Antonio, Francesco Leonardi a Viagrande, Salvatore Greco a Santa Venerina, Giuseppe Bandieramonte a San Pietro Clarenza. A Piedimonte Etneo bissa il barbaganalliano Ignazio Puglisi, mentre ad Adrano Angelo D'Agate (centrosinistra) se la vedrà con Aldo Di Primo.