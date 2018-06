In particolare, due gli appuntamenti: il 19 giugno, nella Sala di rappresentanza del Municipio di Caltagirone dove, alle 11, si terrà la conferenza: “La comunicazione nel settore della ceramica. Magazine e new media” e poi, a Nicolosi, il 20 giugno, la visita nella scuola-museo di ceramica su pietra lavica del maestro Barbaro Messina, nella zona artigianale.per l’artigianato, il design e le arti applicate e decorative – che gestisce centinaia di pubblicazioni sull’artigianato, sulla ceramica in particolare, e la collezione Primedicopertina costituita con le opere donate dagli autori presenti nelle copertine delle riviste D’A e La Ceramica Moderna & Antica, su iniziativa di ICMEA (International Ceramic Magazine Editors Association) e AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica)di arte, artigianato, studio, confronto e molto altro dove gli editori membri di ICMEA contribuiranno con le loro esperienze internazionali ad arricchire il convegno itinerante diviso in cinque sessioni, che toccheranno i seguenti temi:*La comunicazione nel settore della ceramica. Riviste e nuovi media, a Caltagirone, Chairman I Chi Hsu (Segretario Generale ICMEA).*Attualità dei concorsi ceramici e delle mostre mercato, a Grottaglie, Chairman Coll Minogue (Editore The Log Book)* Le Strade della Ceramica, reti e gemellaggi, a Savona, Chairman Elaine O. Henry (Past President ICMEA)* Formazione e Ricerca. Confronto Italia-Mondo, a Faenza, Chairman Monika Gass (Rivista Neue Keramik)* Scultura Ceramica Contemporanea, a Faenza, Chairman Claudia Casali (Direttore del MIC e del Bollettino Faenza)è Faenza, quale capitale mondiale della ceramica, in occasione del 60° Premio Faenza negli 80 anni dalla sua istituzione, ma un ruolo altrettanto importante è giocato dai territori che ricadono lungo il programma del tour. Sono previste tappe in: Emilia Romagna (Faenza), Lazio (Viterbo), Liguria (Alassio, Albisola superiore, Albissola Marina), Puglia (Grottaglie), Sicilia (Catania, Caltagirone, Nicolosi, Taormina), Toscana (Firenze, Montelupo Fiorentino), Veneto (Nove, Bassano, Venezia).realtà produttive – sottolinea l’editore catanese Giovanni Mirulla, presidente di ICMEA -. Il programma prevede non solo seminari, ma anche mostre particolari come Primedicopertina/ Fuping, dedicata ai maestri italiani presenti a Fuping nella sezione dedicata all’Italia e che sono stati pubblicati nelle copertine di D’A e de La Ceramica Moderna & Antica, e tutte quelle che incontreremo nella calda estate delle Città della Ceramica, oltre alla visione in anteprima della particolare mostra curatoriale che accompagnerà il 60° Premio Faenza. Sono altresì previste visite ai principali musei della ceramica.associazione internazionale degli editori di riviste di ceramica, a giornalisti, studiosi, artisti, artigiani eccetera. L’obiettivo che si intende perseguire è quello di far conoscere a un pubblico di editori, giornalisti e studiosi di tutto il mondo, alcune realtà storiche, tradizionali e contemporanee della ceramica in Italia attraversandola da Sud a Nord.