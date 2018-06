nelle scorse 48 ore. Per l’esattezza, sono 172 i migranti soccorsi dalla moto vedetta CP-310, 305 quelli soccorsi dalla Nave San Giusto, 99 dalla CP-268, 174 recuperati dalla CP-319 e altri 15 sono stati soccorsi dal rimorchiatore Gagliardo cui vanno aggiunte le due salme che sempre lo stesso rimorchiatore ha recuperato dalla stessa imbarcazione nella quale stavano le 15 persone tratte in salvo.Diciotti il cui personale si è, anche, fatto carico di trasbordare e dare assistenza medica su di essa ai naufraghi recuperati dagli altri vascelli secondo quanto definito dal centro di coordinamento dei soccorsi di Roma.il personale medico volontario del CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, e gli operatori dell’UNHCR a supporto dei minori. Il tutto mentre in queste ore si sta giocando una delicatissima partita diplomatica che vede l’Italia contrapporsi ai partner europei.internazionale innescatasi già lunedì scorso, attualmente, si trova in acque internazionali tra la Sicilia e la Sardegna con circa 100 migranti a bordo e si dirige verso il porto spagnolo di Valencia. La nave è infatti, in costante contatto con il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera Italiana di Roma (IMRCC), ed è monitorata a vista da due navi militari, la Dattilo della Guardia Costiera e la Orione della Marina Militare, entrambe con personale sanitario a bordo, pronto a intervenire per fornire assistenza sanitaria in caso di necessità.lcuni ospedali palermitani dalla Guardia Costiera mentre è stato rifiutato l’aiuto di personale medico appositamente inviato dal MRCC di Roma per assistere le rimanenti donne in stato di gravidanza oltre ai minori non accompagnati presenti a bordo ma è, invece, stata accettata la fornitura di viveri e generi di prima necessità inviati sia dall’Italia che da Malta.che si trovavano a bordo di nave Aquarius verso nave Dattilo, della Guardia Costiera italiana, e su nave Orione della Marina Militare Italiana, allo scopo di consentire il trasferimento dei naufraghi verso le coste spagnole nelle migliori condizioni possibili di sicurezza per tutte le persone presenti a bordo.medico del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e personale Unicef a supporto dei minori. Il tempo di navigazione stimato è di 4 giorni. Per garantire assistenza immediata in caso di emergenze di carattere sanitario durante il trasferimento, sono stati allertati i Comandi territoriali della Guardia Costiera, nonché i Centri di coordinamento SAR dei Paesi nelle cui acque di responsabilità transiteranno le tre unità.va segnalato l’ennesimo naufragio al largo delle coste libiche. In quest’ultimo evento i naufraghi sono stati soccorsi da una nave militare della NATO che ha recuperato 41 naufraghi e, purtroppo, anche 12 salme di migranti annegati nel corso del tragico evento. Attualmente questi naufraghi sono stati trasbordati sulla nave di “SEA WATCH Italy” che rimane in attesa di ulteriori indicazioni da parte del MRCC di Roma.da nave Diciotti, tra la folla di giornalisti di mezzo mondo accorsi per documentare l’evento si è radunato un picchetto di manifestanti, tra cui vi sono rappresentanti di CGIL Libera ed Emergency, che protestano contro il blocco dei porti italiani deciso dal governo nazionale.