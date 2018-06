e all'handling. Dopo il siti in degli addetti ai nastri trasportatori, torna ad alzare la voce l'OR.S.A Trasporto Aereo che ha proclamato, per il prossimo 18 giugno, uno sciopero dei lavoratori della GH Catania che incroceranno le braccia dalle 10 alle 18.- scrive il sindacato - che sta causando un carico di lavoro per singolo dipendente estenuante, insostenibile ed inaccettabile, mettendo a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori". Oltre alle "Problematiche relative all'applicazione del contratto di solidarietà con una non equa distribuzione di riduzione oraria per tutti i lavoratori".di licenziamento collettivo "per un presunto esubero di circa 145 unità, 100 operai e 45 impiegati, alla fine del contratto di solidarietà". Lamentano infine l'indisponibilità al dialogo da parte dei vertici aziendali.