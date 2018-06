Villaggio Sant'Agata, spacciatore finisce in manette

hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il catanese Daniele Tosto del 1998. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno osservato gli spostamenti del ragazzo al Villaggio S. Agata. I Carabinieri immediatamente intervenuti mentre lo spacciatore prendeva contatti con occasionali acquirenti, lo hanno bloccato e perquisito, trovandolo in possesso di circa 300 grammi di marijuana suddivisa in dosi e la somma in contanti di circa 150 euro provento dell’attività di spaccio. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato tradotto al carcere di Piazza Lanza.