al neo presidente, espressione della coalizione di centrodestra, Paolo Ferrara, ma siederà in consiglio di quartiere come secondo dei presidenti più votati. Ecco i nomi di chi è stato eletto.Movimento 5 stelleDiego Giuseppe StranoClelia Maria Di StefanoSalvo Pogliese sindacoOrazio Salvatore GrassoMaria Concetta GinardiCon Bianco per CataniaGionathan GrassoManuela MammanaForza ItaliaFranco RioloGrande CataniaSonny Berti