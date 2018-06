Corsaro sarà proclamato domani mercoledì 13 giugno ore 17.

Il Movimento Cinquestelle che contava sulla performance di Milena Villari arriva terzo (ottenendo 561 voti pari al 9%) e non entra in consiglio. Sul secondo gradino del podio c'è Camilleri con la lista civica "Per San Gregorio" e riesce ad eleggere quattro consiglieri. Sono 1354 le preferenze ottenute da Camilleri pari al 22% del totale.

Per via della nuova legge elettorale regionale anche il medico di centrosinistra entrerà in consiglio comunale.

Con 3916 (66,69%) voti il sindaco uscente è riconfermato e potrà contare su una solida maggioranza di undici consiglieri.Sebastiano Sgroi (1057 voti)Giusi Lo Bianco (423 voti)Ivan Albo (421 voti)Diletta Fazio (397 voti)Maria Teresa Tricomi (389 voti)Salvo Cambria (339 voti)Graziella Ferro (335 voti)Rosaria Guglielmino (318 voti)Natale Cosentino (300 voti)Roberto Pedalino (268 voti)Francesco Pennisi (258 voti)Giuseppe CamilleriRemo Francesco Palermo (591 voti)Concetta Katia Privitera (347 voti)Paolo Schilirò (230 voti)Giovanna Treccarichi (201 voti)