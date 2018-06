- candidatosi con Emiliano Abramo - il cui vice, Giuseppe Zingale, siederà in consiglio di circoscrizione come secondo presidente più votato. Ecco i nomi di chi ce l'ha fatto.Movimento 5 stelleGiuseppe RagusaAntonella NicosiaForza ItaliaGiuseppe GiustolisiGrande CataniaSaro CavallaroRosario Giuseppe Sirna (Salvo Pogliese sindacoGiovanni CuriaCatania 2.0Salvo ScrofaniCon Bianco per CataniaMirko Giacone