L’arrestato è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa della direttissima.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di PiazzaDantehanno arrestato il catanese Giuseppe Nastasidel 1973. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno osservato gli spostamenti del Nastasi che continuamente “riceveva” i propri clienti tra Via Vezzosi e Via Timoleonte nel popolare quartiere Picanello. I Carabinieri immediatamente intervenuti mentre lo spacciatore prendeva contatti con occasionali acquirenti, lo hanno bloccato e perquisito, trovandolo in possesso di circa 20 grammi di marijuana suddivisa in una decina di dosi.