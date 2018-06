risultati elettorali hanno decretato la netta vittoria dell’architetto con oltre il 50 per cento delle preferenze e della mega coalizione a suo sostegno. La nuova maggioranza in Consiglio risulterà infatti composta da forze politiche in parte civiche, espressioni del progetto ideato da Magra, e in parte riconducibili alla sfera di Luca Sammartino, Forza Italia e Lega. Per il partito di Salvini, è già assessore designato Fabio Cantarella assieme a Daniela Adriana Oliveri. I consiglieri saranno 16 in tutto, di cui sei all’opposizione. L’esito delle urne ha lasciato inoltre margini significativi agli altri tre competitor scesi in campo. A partire dalla candidata civica Concetta Lucia Italia che si è piazzata seconda totalizzando il 25,99 per cento delle preferenze.Ecco il nuovo Consiglio Comunale di Mascalucia:Gibilisco (596 voti), Manuela Domenica Drago (586 voti), Angela Ranno (576 voti) e Mario Marino (530 voti); Lista Mascalucia 2.0: Alfio D'Urso (505 voti) e Letizia De Vita (427 voti). Lista Amo Mascalucia: Fabio Mondelli (678 voti) e Valentina Lombardo (598 voti). Lista Viviamo Mascalucia: Alessio Cardì (251 voti).lei collegate, fra cui Mascalucia più con Damiano Marchese (360 voti); Il mio partito si chiama Mascalucia che vede l’elezione di Roberto Montalto (238 voti) e infine Insieme per Mascalucia con Ignazio Maugeri (499 voti). Per i 5 Stelle uno scranno va a Sebastiano Catania che si è aggiudicato 161 voti. In consiglio comunale arriva anche uno dei candidati scesi in campo con un altro dei tre competitor, Francesco D’Urso Somma; si tratta di Mario Fabio Savasta (234 voti).