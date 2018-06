, al termine dell'audizione in commissione del giornalista Attilio Bolzoni, ascoltato nell'ambito dell'istruttoria aperta sulla vicenda di Antonello Montante, l'ex presidente di Sicindustria arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. (ANSA)."Leggo con profondo disappunto una incredibile dichiarazione attribuita al giornalista Bolzoni. Non ho mai esercitato alcun pressing, né forte né debole, sull'Editore di Repubblica per evitare che seguisse le vicende di Montante". Lo afferma l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco. "Solo uno che non conosce la cultura e le regole di Repubblica potrebbe commettere - aggiunge - un clamoroso errore di questo tipo. Manifestai invece la sorpresa e l'apprezzamento per Montante, allora condiviso da tanti per il suo operato come Presidente di Sicindustria. Ovviamente tutelerò la verità nelle sedi giudiziarie".