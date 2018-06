proprio in terra di Trinacria e nella città etnea, eppure i pentastellati sono passati dall'appena 3% ottenuto alle sorse amministrative, al 17% di domenica sera. Palazzo degli elefanti si apre dunque ai "grillini", che con sei scranni occupati rappresenteranno lo zoccolo dell'opposizione alla maggioranza "bulgara" di Salvo Pogliese.per la possibilità di intercettare il consenso di chi tra Pogliese e Bianco proprio non voleva scegliere, ma anche per via della spinta anti sistema che avrebbe potuto investire anche Catania (cosa che poi non è successa), se solo, e questa sembra l'opinione della basa all'indomani del voto, si fosse scesi in campo prima e, magari, con una personalità più nota e con un seguito non prettamente "grillino". Anche se, secondo Grasso, il Movimento 5 Stelle avrebbe principalmente pagato lo scotto del fatto di avere una sola lista in appoggio - contro le cinque di Enzo Bianco e le nove di Salvo Pogliese.il candidato sindaco Giovanni Grasso, la ex candidata del flop del 2013, Lidia Adorno, Emanuele Nasca, Valeria Diana, Giuseppe Fichera, Graziano Bonaccorsi. Non solo Catania: ii grillini entrano per la prima volta anche in Consiglio ad Aci Sant'Antonio dove conquistano un prezioso seggio.. Un successo per il fondatore del Meetup locale, Christian Petrina, che evidenzia l'importante risultato. “Sono davvero contento del risultato ottenuto - afferma. Abbiamo un seggio in seno al consiglio comunale e potremo, di conseguenza, trasmettere la voce dei cittadini, svolgendo contestualmente piena attività di controllo, ma sempre con spirito costruttivo. Fondammo il gruppo sei anni fa - conclude - e abbiamo continuato a lavorare con umiltà e costanza. Questo, per me ed il gruppo tutto, è l’aver messo un primo tassello verso una città migliore ".auspicato alla vigilia delle elezioni, siamo riusciti ad avere un portavoce in seno al Consiglio comunale. Abbiamo molta strada da fare, e siamo pronti ad affrontare questo percorso con umiltà e voglia di spendersi per la cittadinanza. Auguro a Giuseppe Finocchiaro, portavoce in seno al consiglio, un sereno e proficuo lavoro. Le mie congratulazioni vanno al Sindaco eletto Santo Caruso, riconfermato al primo turno dai cittadini.