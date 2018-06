Comune GRAVINA DI CATANIA Provincia CT Pop.Legale 26.543

Sezioni Elettori Seggi Votanti Voti Schede e Voti non Validi 25 21.821 16 Totali % Sindaco Consiglio Liste sbarrate in complesso di cui bianche 13.442 61,60% 13.004 11.675 845 437 43

N° 1 Candidato

Sindaco LONGHITANO STEFANO VOTI 1.393 % 10,71% N° Lista/e Collegata/e Candidati Voti % Seggi 7 MOVIMENTO 5 STELLE 16 1.112 9,52 1 Totale 1.112 9,52 1

N° 2 Candidato

Sindaco PORTO SANTINA detta SANTI VOTI 5.688 % 43,74% Al candidato sindaco è attribuito il seggio in Consiglio Comunale Seggi 1 N° Lista/e Collegata/e Candidati Voti % Seggi 3 ENERGIA PER GRAVINA 16 881 7,55 0 8 GRAVINA PIU' 16 924 7,91 1 9 INSIEME PER GRAVINA 16 1.175 10,06 1 12 LIBERAMENTE GRAVINA 16 930 7,97 1 15 GRAVINA 2.0 16 1.154 9,88 1 Totale 5.064 43,37 4

N° 3 Sindaco

Eletto GIAMMUSSO MASSIMILIANO VOTI 5.923 % 45,55% N° Lista/e Collegata/e Candidati Voti % Seggi 1 IMPEGNO PER GRAVINA 15 723 6,19 1 2 GRAVINATTIVA 16 1.061 9,09 2 5 RINNOVA GRAVINA 16 1.051 9,00 2 10 UNITI PER CAMBIARE 16 1.028 8,81 2 11 CAMBIAMO GRAVINA 16 1.636 14,01 3 Totale 5.499 47,10 10





I dati sul consiglio comunale



Cambiamo Gravina Salvatore Santonocito (392 voti) Enzo Giuliano Santoro (248 voti) Filippo Riela (232 voti)



Gravinattiva Claudio Nicolosi (758 voti) Cettina Cianciolo (207 voti)



Rinnova Gravina Francesco Ferlito (217 voti) Paolo Kori (206 voti)



Uniti per cambiare Rosario Condorelli (479 voti) Teresa Campanile (367 voti)



Impegno per Gravina Franco Marcantonio (248 voti)



Gravina più Francesco Nicotra (419 voti)



Insieme per Gravina Alfio Nicosia (392 voti)



Liberamente Gravina Saro Ponzo (529 voti)



Gravina 2.0 Tommaso Maltese (513 voti)



Movimento 5 stelle Stefano Longhitano (185 voti)



Santi Porto, candidato sindaco





Ma superando lo sbarramento del 40% riesce ad evitare il ballottaggio con Santi Porto che, a questo punto, entra di diritto al consiglio comunale gravinese.