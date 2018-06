(8248 voti), che ha goduto per la sua corsa del sostegno del primo cittadino uscente Carlo Caputo. Ecco i consiglieri che siederanno nelle fila della maggioranza.Campisi, il più votato con 737 preferenze; Patrizia Vinci (443 voti); e poi il veterano Davide Guglielmino (430 voti) e infine Santi Borzì, figura vicina al deputato democratico Luca Sammartino, che è rieletto con 389 voti. Sono due invece i posti conquistati dalla lista riconducibile a Caputo, La fenice: un altro dei veterani della politica belpassese, Tony DI Mauro (461 voti), già designato assessore da Motta assieme a Salvo Licandri. Per la fenice eletta anche Daniela Tomasello con 333 voti. Alla quarta legislatura è invece il consigliere Moreno Pecorino Meli, candidato nelle lista Città nostra, che guadagna di nuovo un posto in assise civica con 309 voti. Insieme per Belpasso avrà invece 3 consiglieri: Andrea Magrì (350 voti); Salvo Pappalardo (300 voti) e infine l’ex consigliere Giuseppe Rocco Santonocito (284 voti). Rieletta anche l’ex consigliera Fiorella Vadalà (563 voti) per la lista Scelgo Daniela Motta sindaco.più votato dopo Motta e in vantaggio rispetto all’aspirante primo cittadino dei 5 stelle Maria Valenti che ha totalizzato invece 1335 preferenze. Guzzetta espressione pura del centro destra in questa competizione ha avuto l'appoggio di cinque liste, fra cui quella di Forza Italia che ha guadagnato uno scranno con Salvo Rapisarda (257 voti). Non ce l’ha fatta invece il coordinatore del circolo del Pd belpassese candidato con Forza Italia, Nunzio Distefano, (105 voti). E ancora fra i vincenti, Carmelo Paolo Moschetto (221 voti) eletto con la lista Gregorio Guzzetta sindaco; Angela Virgillito (215 voti) della lista Nuovi orizzonti. E infine un eletto per i pentastellati, Damiano Caserta (141 voti).