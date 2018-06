alle spalle dell’attuale sindaco uscente, il democratico Michele Mangione, da stamattina, di estrazione autonomista, è invece il nuovo primo cittadino del Comune di Randazzo. Da un 24,96% di consensi nel 2013, nella notte le dodici sezioni scrutinate hanno invece registrato in suo favore il 36,13% di preferenze. 2521 voti che gli hanno permesso di conquistare la fascia tricolore, assegnando inoltre alla sua lista “Insieme per Randazzo”, sostenuta da “Popolari e autonomisti” e “#diventerà bellissima”, 11 dei 16 seggi previsti., che per tutto lo spoglio ha sempre mantenuto la testa della classifica, seguito dal presidente del consiglio uscente Nino Grillo. Per quest’ultimo, espressione del centro sinistra e sostenuto da Mangione che non ha voluto ricandidarsi, la corsa si è invece fermata a quota 2125. Tanto da fare guadagnare a lui uno scranno in consiglio e i restanti quattro alla lista a lui collegata “Vivere Randazzo”. Uno scarto, dunque, di 396 voti che, nelle parole del neosindaco, “mi carica di una responsabilità maggiore, perché la città ha dato veramente credito al nostro progetto politico e alla mia persona. Ora – continua – io spero di non deludere le aspettative dei miei concittadini”.Francesco Lanza, già sindaco di Randazzo, militante storico del partito socialista e sostenuto in questa tornata dalla lista civica “Noi randazzesi con Francesco Lanza sindaco” e dal gruppo locale di Forza Italia, e Nunzio Barbaro Mollica, primo candidato del Movimento 5 Stelle sul territorio. Al primo sono infatti andati 1565 voti mentre 767 al pentastellato. Da registrare inoltre che anche a Randazzo, come in tutti gli altri comuni del catanese, il trend dell’affluenza alle urne è stato negativo con una flessione rispetto alle ultime amministrative del 5,68%.TUTTI I DATISchede e voti non validi 175 di cui 23 bianche: voti 2.521 – pari al 36,13%Lista collegata “Insieme per Randazzo”: voti 2.557 – pari al 37,54%11 seggiBonfiglio Laura 145Bordonaro Alessia 190Crimi Stigliolo Marco 198Farina Giuseppe 183Giardina Maria Enrichetta 453Gullotto Giuseppe 376Lo Castro Giuseppe 199Paladina Carmelita Maria Rita 323Pillera Alfio 432Petrina Chiara 299Proietto Maria Rita 393Ragaglia Alfio 301Sangrigoli Carmelo 74Scalisi Carmelo Tindaro 318Sgroi Francesco 129Zingali Antonino 130: voti 2.125 – pari al 30,45%Lista collegata “”: voti 2.050 – pari al 30,09%5 seggi di cui uno al candidato sindacoAgostino Ninone Rosaria detta “Agostino Rosaria” 195Anzalone Gianluca Giuseppe 329Bonina Vincenza detta “Enza” 179Caggegi Carmela detta “Lina” 240Ceraulo Vincenzo detto “Enzo” 328D’Amico Giovanni detto “Damico” 105Greco Emanuela detta “Manuela” 213Lanza Gianluca 192Mannino Antonino detto “Antonio” 126Mollica Elia detto “Stellina” 182Portale Everardo 196Ragunì Elisa 200Salanitri Stefania Marilena 196Sindoni Sara Anna 243Tripi Salvatore 130Montagno Castagnolo Gaetano detto “Montagno” 144: voti 1.565 – pari al 22,43%Lista collegata “”: voti 1.630 – pari al 23,93%0 seggiAmato Franco 217Anzalone Vincenzo 160Arrigo Loredana 242Bonanno Marina 82Caggegi Mario 228Cavallaro Selena 197Foti Cettina 223Giarrizzo Carmelo 160Grasso Lorena 99Licari Mario 50Lo Presti Walter 134Minissale Pippo 149Mucimarra Antonio 63Raciti Paolo 117Scuderi Alfio 118Zagami Rosario 58767 – pari al 10,99%575 – pari all’8,44%0 seggiMollica Nunzio Barbaro 29Alfonso Nunzio 81Alfonso Vincenzo 37Dilettoso Maria Luisa 64Caggegi Emanuele 22Petrullo Giuseppe Filippo Antonio 122Sangani Francesca 60Longhitano Andrea 43La Rosa Mariagrazia 105Reitano Vincenzo 40Munforte Giovanni 14Peralta Nunziata 67Rizzo Antonino 6