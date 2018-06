Magra 6455,

Italia 2616,

Salerno 1594,

D’Urso Somma 879.

Giuseppe Nicotra si riconferma sindaco.

“Sono molto soddisfatto perché questo risultato conferma la bontà del lavoro svolto in questi 5 anni. Sono stati anni duri, di grande sacrificio. Ma nonostante le difficoltà anche economiche siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Adesso proseguiremo il lavoro iniziato”, dichiara Nicotra.

Magra 5932



Dati parziali: una sezione scrutinata su cinque.

4907 Italia 1970

Advittoria di Caruso. Ail primo cittadino è Daniele Giuseppe Maria Motta, aAntonio Bonanno, aFilippo Privitera, a, Ruggero Agatino Strano, aGiuseppe De Luca, a Mineo Giuseppe Mistretta, aVincenzo Magra,, Ignazio Puglisi, aFrancesco Giovanni Emanuele Sgroi, aVincenzo Caragliano, aCarmelo Antonio Corsaro, aGiuseppe Maria “Pippo” Nicotra, aAngelo Spina, aFrancesco Leonardi.52 Sezioni su 55:Di Re 37,59%Alì 21,92%Nicotra 19,84%Greco 16,51%Brischetto 4,14%Magra è eletto primo cittadino. Ecco i dati:Voti parziali: Nicotra 500, Finocchiaro 232.“Sono molto soddisfatto perché questo risultato conferma la bontà del lavoro svolto in questi 5 anni. Sono stati anni duri, di grande sacrificio. Ma nonostante le difficoltà anche economiche siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Adesso proseguiremo il lavoro iniziato”.Italia 2306Salerno 1299D’Urso Somma 742Giuseppe De Luca voti 144 - 45,14%Giuseppe Capizzi voti 75 - 23,51%Antonio Mazzeo voti 51 - 15,99%Salvatore Barbagiovanni voti 49 - 15,36%Salerno 1099D’Urso Somma 5905 sezioni definitiveLe altre parzialio (parziali su 5 sezioni, di cui 2 chiuse)Pippo De Luca in testa con 206 voti in più rispetto al secondo, Giuseppe CapizziFRANCESCO SGROIV. 1415 | | 36 %ANTONINO GRILLOV. 1208 | | 31 %FRANCESCO LANZAV. 886 | | 23 %NUNZIO BARBARO MOLLICAV. 420 | | 11 %Sgroi 143Grillo 119Lanza 83Mollica 32Bonanno 2003 voti 54%, Mignemi 1050, 28%, Mastrocola 648, 18%11 sezioni su 15:Ferlito 8,78%Caruso 58,27%Micalizzi 3,12%Di Stefano 29,83%A metà spoglio il candidato Caragliano è in vantaggio di quasi 300 voti su D’Urso.ACIREALE - Su sei sezioni scrutinate su 57 il candidato del centrodestra Michele Di Re è in vantaggio seguito dal pentastellato Alì.Arrivano i primi risultati da Baincavilla: quindici le sezioni scrutinate. Bonanno è in testa con 440 voti pari al 53%, segue Mignemi con 226 voti pari al 27%. Al terzo posti si colloca Mastrocola con 160 voti pari al 19%.Lista civica “Insieme per Randazzo” FRANCESCO SGROIV. 230 | | 37 %. Lista civica “Vivere Randazzo” ANTONINO GRILLO detto “Nino”V. 186 | | 30 %. Lista civica “Noi randazzesi” FRANCESCO LANZAV. 133 | | 21 %. “Movimento 5 Stelle” NUNZIO BARBARO MOLLICA detto "Nuccio Mollica"V. 70 | | 11 %Lista civica “Insieme per Randazzo” FRANCESCO SGROI V. 168 | | 56 %“Movimento 5 Stelle” NUNZIO BARBARO MOLLICA detto "Nuccio Mollica" V. 51 | | 17 %Lista civica “Noi randazzesi” FRANCESCO LANZA V. 43 | | 14 %Lista civica “Vivere Randazzo” ANTONINO GRILLO detto “Nino” V. 38 | | 13 %ORE 00:37 Arrivano i dati sull'affluenza relativi al comune di Catania. Si è recato alle urne il 53% degli aventi diritto. Il 10% in meno rispetto al 2013.