periodo intercorso dalla fine della storia d’amore, l’uomo, trasgredendo le varie misure cautelari applicategli dall’A.G. ha proseguito a vessare la sua ex – una donna di 48 anni – tempestandola di telefonate anche in ore notturne, appostandosi sotto casa per poi affrontarla con il viso coperto da una mascherina e minacciarla, danneggiandole più volte l’autovettura nonché pedinandola spesso a bordo del suo scooter, causando nella donna uno stato permanente di paura per la propria incolumità nonché un mutamento delle abitudini di vita.aiuto denunciando il persecutore, contenenti tutte le prove raccolte a carico del reo hanno convinto il giudice ad emettere la misura restrittiva con conseguente sottoposizione dello stesso agli arresti domiciliari.