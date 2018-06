MASCALUCIA - Una donna di pietra che ricorda l’Etna e la sua magnificenza, orme di giganti, come quelle dei Ciclopi che, secondo il mito, abitavano la costa ionica e, infine, due maestosi Adrano ed Etna, Dei illuminati dal fuoco. Sono le tre opere realizzate per Dove fiorisce la Jacaranda e svelate ieri in occasione dell’inaugurazione della sesta edizione della mostra mercato di piante del giardino mediterraneo, dedicata alla fiamma, “colore e calore dei nostri giardini”. Le tre sculture arricchiscono l’ambente di Villa Trinità, sempre più punto di riferimento per l’arte e la cultura.

Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco uscente di Mascalucia, Giovanni Leonardi, che ha avuto modo di ringraziare i padroni di casa, Marina e Salvatore Bonajuto, per aver mantenuto una porzione di territorio immutata e per aver valorizzato l’intero paese, attraverso la promozione del bello e del verde.

Nel pomeriggio, durante il salotto verde, momento di cultura e dibattito, sono invece stati presentati tre magnifici volumi realizzate da altrettante autrici, che con sapienza, studio e amore per la propria materia sono riuscite a trasportare il pubblico all’interno del loro personalissimo mondo.

Flavia Pantaleo, con la “Cucina dei pasticci e dei timballi”, ha proiettato il pubblico indietro nella storia: il volume è infatti una raccolta di ricette provenienti dalla tradizione gastronomica del Regno delle Due Sicilie dove queste pietanze, preparate dai Monzù, venivano servite nel corso di sontuosi banchetti. Non un semplice ricettario, quindi, ma molto molto di più.

A portare il pubblico in tour attraverso il patrimonio verde italiano è stata Margerita Lombardi, ideatrice del blog www.italianbotanicaltrips.com , che ha presentato l’Italian Botanical heritage, un progetto creato per far conoscere il patrimonio naturalistico, paesaggistico e botanico italiano, uno dei più ricchi del mondo, e per promuovere lo sviluppo del turismo green in Italia. Una sorta di grande database interattivo, divenuto in breve tempo punto d’incontro per tutti gli appassionati di piante, giardini e natura. Una guida per condurli in luoghi ancora poco conosciuti, giardini storici e contemporanei, boschi, parchi, oasi naturalistiche, fiumi, spiagge, coltivazioni locali, alla scoperta di paesaggi ma anche di tradizioni enogastronomiche, di eccellenze artigiane, di musei botanici.