Paolo Magrí, segretario provinciale di Cisal Terziario che denuncia come, a pochi giorni dalla scadenza dell’affidamento del servizio all’ attuale appaltatore, i 21 lavoratori coinvolti, 9 alla manutenzione dei nastri bagagli e 12 alle manutenzioni elettriche, "non hanno avuto ancora alcuna comunicazione circa la ditta che subentrerà all’appalto - afferma il sindacalista - né tanto meno é stata resa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali. L'unico dato certo al momento - continua Magrì - é che tutti e 21 i lavoratori hanno ricevuto il preavviso di licenziamento dalla ditta uscente ( SIMS Società cooperativa) nella totale indifferenza della committenza (SAC spa) e questo è assolutamente inaccettabile".dell’art. 4 del Ccnl applicato ai rapporti di lavoro, "ma non abbiamo avuto alcun riscontro - aggiunge - per questo abbiamo allertato la Prefettura, il Centro per l’Impiego e l’Ispettorato del lavoro, chiedendo un incontro urgente".sono pronti a proseguire con azioni di protesta in mancanza della tutela dei loro diritti. Presente anche la Uilm segretario Giuseppe Caramanna.