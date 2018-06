riguadagnandosi con 1.019 voti e il 41,06% di preferenze quella fascia tricolore già indossata nelle due legislature che hanno preceduto l’ormai ex primo cittadino Salvatore Barbagiovanni. “Me l’aspettavo, ci credevo, ci credevamo”. Con queste parole De Luca commenta una vittoria che, nelle lunghe ore dello spoglio notturno, diventava sempre più reale a mano a mano che le cinque sezioni venivano scrutinate e il suo nome rimaneva costantemente in testa. “La comunità di Maletto – continua l’esponente di Forza Italia – ci ha dato fiducia e spero di ripagarla”.Il sindaco di sinistra si è infatti visto passare davanti il leghista Antonio Mazzeo, il quale, con 469 voti, è anche lui rimasto escluso dal consesso civico, e Giuseppe Capizzi, l’uomo di destra alla sua esperienza politica, che si è arrestato a 300 punti di distanza da De Luca. Con un’affluenza alle urne del 54,71%, che vuol dire -5,18% rispetto alle scorse amministrative, alla conta finale otto seggi sono andati alla lista del neosindaco “Il bene in Comune”, mentre i restanti quattro scranni, di cui uno al candidato sindaco, se li è invece aggiudicati la lista di Capizzi “Il Futuro di Maletto”.con l’augurio che “non si continui con quell’astio o con quella contrapposizione che ci può essere durante le elezioni”. Obiettivo per lui è infatti una collaborazione ampia da parte di tutta la popolazione, perché ora, dice, “dobbiamo lavorare tutti insieme esclusivamente per dare a Maletto un qualcosa di diverso, per farla rialzare veramente e riacquistare quella coesione sociale, quel rapporto umano che avevamo”.TUTTI I DATISchede e voti non validi 109 di cui 11 bianche: voti1.019 – pari al 41,06%Lista collegata “Il bene in Comune”: voti 980 – pari al 40,82%8 seggiAllia Mario 41De Gennaro Domenico 76Foti Maria 269Giangreco Gabriella 143Liuzzo Salvatore 48Mineo Antonino 84Parrinello Vincenzo 72Russo Francesca 39Saitta Vincenzo 101Schilirò Cristiana 261Spatafora Giuseppe 270Tirendi Francesco 135: voti719 – pari al 28,97%Lista collegata “Il Futuro di Maletto”: voti 722 – pari al 30,07%4 seggi di cui uno al candidato sindacoAdornetto Enza 94Adornetto Marco 77Bonina Laura 87Calì Gaetano 67Caserta Antonietta 140Caserta Irene 106Gambino Michela 69Grassia Francesco 59Lizio Francesco Giuseppe 152Portale Salvatore 126Riccitiello Armando 51Santisi Andrea Marco 58: voti469 – pari al 18,90%Lista collegata “Maletto lista civica 2018”: voti 429 – pari al 17,87%0 seggiCutraro Graziella 75Giangreco Adriana 27Castiglione Vincenza 78Calì Luisa 65Caserta Giuseppe 14Santisi Antonio 106Tosca Vincenzo 35Mineo Salvatore 70Santisi Salvatore 39Basile Gina 16Schilirò Claudio Antonio 29Galvagno Antonio 32: voti275 – pari all’11,08%Lista collegata civica “Maletto con Barbagiovanni Sindaco”: voti 270 – pari al 11,24%0 seggiAdornetto Antonio 34Arcidiacono Vincenza 29Carrubba Vincenzo Antonino 81Galati Pizzolante Donatella 10Puglisi Luigi 36Schilirò Pamela 60Spatafora Alfredo Alfio 41Spatafora Sandra 38Tirendi Mariano 10Tirendi Vincenzo 11