A guidare il comune di Camporotondo Etneo sarà ancora una volta Filippo Privitera, il trentaseienne sindaco uscente, di estrazione autonomista, che ieri con 1644 voti e 547 di scarto ha staccato l’unica sfidante, Maria Anna Saporito, già consigliere di opposizione. “Si era capito dai primi dati che il trend era favorevole. Segno questo – nelle parole di Privitera – che la comunità ha scelto la coerenza e la continuità rispetto al progetto iniziato cinque anni fa”. Al suo fianco, fatti salvi “dei piccoli aggiustamenti”, la stessa squadra della scorsa tornata quando, su quattro contendenti, vinse le elezioni con il 42,92% di preferenze.. Obiettivo dunque raggiunto, con una percentuale che, a scrutinio finito in tutte e quattro le sezioni, si è attestata sul 59,25%. In calo invece il dato dell’affluenza alle urne che, seppure tra i più alti nel catanese con il 70,31%, ha chiuso con un -9,95% rispetto al 2013. Uno spoglio finito in tarda notte e seguito tra i seggi e la piazza in cui, a suon di clacson e fuochi d’artificio, è esplosa la festa tra i sostenitori del riconfermato primo cittadino all’arrivo dei risultati definitivi. Dodici invece i consiglieri che andranno ad occupare l’aula consiliare e tra questi otto saranno della lista “Liberi e forti per Camporotondo”, collegata a Privitera. Posto in Consiglio anche per la Saporito, con i restanti tre che vedranno esponenti della lista a suo sostegno “Amiamo Camporotondo”.Schede e voti non validi 49 di cui 11 biancheSindaco FILIPPO PRIVITERA: voti 1.644 – pari al 59,98%Lista collegata “Liberi e forti per Camporotondo”: voti 1550 – pari al 59,25%8 seggiAlecci Giuseppe 207Arena Simona 240Bruno Santo detto “Dunga” 144Calcagno Roberta 108Calì Ernesto Claudio 127Cardillo Alberto Giuseppe 354Davì Vincenzo Lucio detto “Enzo” 44Gabriele Maria Helga detta “Elga” 258Pittalà Concetta Maria detta “Cettina” 210Torrisi Giovanni 187Tosto Andrea 157Zappalà Andrea 182Lista collegata “Amiamo Camporotondo”: voti 1066 – pari al 40,75%4 seggi di cui uno al candidato sindacoI voti dei candidati consiglieri: Caccamo Giulia 20 Crisà Mario 49 Fiorello Elisa 174 Felici Lorenzo 161 La Rosa Piera 161 Millesi Salvatrice 63 Puglisi Salvatatrice Catena 157 Rapisarda Filippo Andrea Salvatore 321 Santonocito Andrea 66 Santonocito Luigi Orazio 47 Torrisi Giovanni Davide 47 Trichini Salvatore Francesco 235