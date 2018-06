1.15 - Al comitato di Salvo Pogliese arrivano i dati relativi alle prime ventidue sezioni scrutinate su 336. Salvo Pogliese stacca i competitor con 4314 voti pari al 48%, segue Enzo Bianco fermo a quota 2597 pari al 30%. Il candidato dei Cinquestelle Giovanni Grasso con 1497 preferenze si attesta al terzo posto con il 17% dei voti, seguito da Abramo che totalizza 346 voti di preferenza pari al 4%. Chiude al quinto posto Pellegrino con 55 voti.

Il record di affluenza se lo aggiudica Santa Venerina che alle 19 registra il 51,66 per cento di affluenza rispetto al 42,94 per cento della precedente competizione. Segue Aci Sant’Antonio con il 47,79 % che segna il più 10,52 per cento; Bene anche Gravina di Catania che con il 46,18 per cento supera del 20,84 per cento il dato relativo alla scorsa elezione. In miglioramento anche i dati dell’affluenza nei comuni di Castel di Iudica 47,37%; Piedimonte etneo che tocca invece il 42,99 per cento; Camporotondo dove alle 19 ha votato il 52,12 per cento degli elettori, mentre Riposto registra il 44,85%; Valverde si attesta al 46,91 per cento. In calo invece i dati relativi al Comune di Acireale dove alle 19 ha votato il 48,54 per cento contro il 59,92 per cento acquisito in occasione delle precedenti elezioni amministrative.

I DATI DELLE ORE 12

Alle ore 12 solo a Catania aveva invece votato il 15,33 % degli elettori contro il 12,04% della scorsa tornata elettorale. Una crescita lieve, dunque, pari al + 3,29 %.

(leggasi, ballottaggio eventuale) ma il dado ormai è tratto. La lunga partita delle amministrative, vede la provincia celebrare il rinnovo di sindaco e assise civica in 22 Comuni: Catania compresa. Fari puntati, ovviamente, proprio sulla città dell’Elefante con una sfida a cinque tutta da celebrare. Le urne si sono aperte dappertutto alle ore 7 e resteranno aperte fino alle 23. Lo spoglio comincerà un istante dopo.

BIANCO VINCENZO I PROGRESSISTI 90 1,7 CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA 231 4,4 CATANIA 2.0 408 7,7 PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA 161 3,0 CON BIANCO PER CATANIA 489 9,2 - PELLEGRINO RICCARDO ANGELO UN CUORE PER CATANIA 71 1,3 - ABRAMO EMILIANO E' CATANIA - ABRAMO SINDACO 133 2,5 - GRASSO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 794 15,0 - POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO CATANIA IN AZIONE 189 3,6 #DIVENTERABELLISSIMA - POGLIESESINDACO 330 6,2 GRANDE CATANIA 480 9,0 UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA - POGLIESE SINDACO 550 10,4 NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI 96 1,8 FRATELLI D'ITALIA 276 5,2 FORZA ITALIA 476 9,0 UDC- UNIONE DI CENTRO 170 3,2 IN CAMPO CON POGLIESE 365 6,9 (ANSA).Si profila un successo del candidato del centro destra onorevole Salvo Pogliese. Gli rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, con la speranza che non sia disperso quanto fatto in questi anni per la città ed i frutti che esso darà", ha detto. "Ho conseguito un risultato significativo, guadagnando circa 20 punti rispetto al dato del PD alle ultime elezioni politiche e circa 15 rispetto alle regionali. Ma non è bastato. Ho la soddisfazione che tanti catanesi, che non sono elettori del centro sinistra, hanno apprezzato il lavoro da noi svolto", ha spiegato.ORE 00:37 Arrivano i dati sull'affluenza relativi al comune di Catania. Si è recato alle urne il 53% degli aventi diritto. Il 10% in meno rispetto al 2013.COMUNE elettori votanti percentualeORE 23.00ha votato in media il 39,86 per cento degli elettori. Solo per il municipio di Catania a recarsi ai seggi è stato il 36,09 per cento degli aventi diritto, superando del 5,55 per cento la percentuale relativa alla precedente tornata elettorale.- elettori: 15.016; votanti: 7.176 (47,79%); precedenti amministrative: 37,27% +10,52%.- elettori: 45.944; votanti: 22.299 (48,54%); precedenti amministrative: 59,92% -11,38%.- elettori: 35.626; votanti: 12.342 (34,64%); precedenti amministrative: 29,41% +5,24%.- elettori: 22.956; votanti: 9.744 (42,45%); precedenti amministrative: 34,39% +8,06%.- elettori: 21.703; votanti: 9.004 (41,49%); precedenti amministrative: 30,40% +11,08%.- elettori: 3.968; votanti: 2.068 (52,12%); precedenti amministrative: 44,16% +7,96%.- elettori: 4.275; votanti: 2.025 (47,37%); precedenti amministrative: 34,84% +12,53%.- elettori: 265.165; votanti: 95.700 (36,09%); precedenti amministrative: 30,54% +5,55%.- elettori: 21.821; votanti: 10.076 (46,18%); precedenti amministrative: 25,34% +20,84%.- elettori: 4.736; votanti: 1.963 (41,45%); precedenti amministrative: 27,78% +13,66%.- elettori: 26.231; votanti: 11.439 (43,61%); precedenti amministrative: 34,41% +9,20%.- elettori: 7.412; votanti: 2.101 (28,35%) ; precedenti amministrative: 19,62% +8,73%.- elettori: 4.559; votanti: 1.960 (42,99%); precedenti amministrative: 31,84% +11,15%.- elettori: 11.773; votanti: 4.735 (40,22%); precedenti amministrative: 31,74% +8,48%.- elettori: 13.898; votanti: 6.233 (44,85%); precedenti amministrative: 36,05% +8,80%.- elettori: 3.553; votanti: 1.095 (30,82%); precedenti amministrative: 25,80% +5,02%.- elettori: 9.925; votanti: 4.420 (44,53%); precedenti amministrative: 39,22% +5,32%.- elettori: 6.381; votanti: 2.994 (46,92%); precedenti amministrative: 39,20% +7,73%.- elettori: 7.393; votanti: 3.819 (51,66%); precedenti amministrative: 42,94% +8,72%.- elettori: 1.654; votanti: 781 (47,22%); precedenti amministrative: 38,40% +8,82%.- elettori: 6.545; votanti: 3.070 (46,91%); precedenti amministrative: 34,66% +12,24%.- elettori: 7.225; votanti: 3.319 (45,94%); precedenti amministrative: 36,67% +9,27%.Ecco i dati di affluenza alle urne alle ore 12 di tutti i Comuni:- Elettori: 15.016; Votanti: 3.207 (21,36%); precedenti amministrative: 14,56% +6,80%.- Elettori: 45.944; Votanti: 9.774 (21,27%); precedenti amministrative: 22,93% -1,65%.- Elettori: 35.626; Votanti: 4.559 (12,80%); precedenti amministrative: 9,35% +3,45%.Elettori: 22.956; Votanti: 3.791 (16,51%); precedenti amministrative: 12,62% +3,90%.Elettori: 21.703 ; Votanti: 3.361 (15,49%); precedenti amministrative: 9,64% +5,85%.Elettori: 3.968 ; Votanti: 990 (24,95%) ; precedenti amministrative: 19,63% +5,32%.Elettori: 4.275 ; Votanti: 804 (18,81%) ; precedenti amministrative: 10,87% +7,94%.- Elettori: 265.165 ; Votanti: 40.654 (15,33%); precedenti amministrative: 12,04% +3,29%.- Elettori: 21.821; Votanti: 4.542 (20,81%).- Elettori: 4.736 ; Votanti: 615 (12,99%); precedenti amministrative: 7,91%+5,08%.- Elettori: 26.231; Votanti: 4.972 (18,95%) ; precedenti amministrative: 12,94% +6,01%.- Elettori: 7.412; Votanti: 893 (12,05%); precedenti amministrative: 6,40% +5,65%.- Elettori: 4.559 ; Votanti: 793 (17,39%); precedenti amministrative: 10,84% +6,56%.- Elettori: 11.773 ; Votanti: 1.723 (14,64%); precedenti amministrative: 9,24% +5,39%.- Elettori: 13.898 ; Votanti: 2.785 (20,04% ); precedenti amministrative: 14,32% +5,72%.- Elettori: 3.553; Votanti: 460 (12,95%); precedenti amministrative: 8,00% +4,95%.- Elettori: 9.925; Votanti: 1971 (19,86%); precedenti amministrative: 15,50% +4,36%.- Elettori: 6.381; Votanti:1.318 (20,66%); precedenti amministrative: 15,15% +5,51%.- Elettori: 7.393; Votanti: 1.549 (20,95%); precedenti amministrative: 14,28% +6,68%.- Elettori: 1.654; Votanti: 315 (19,04%); precedenti amministrative: 10,38% +8,67%.- Elettori: 6.545; Votanti: 1.419 (21,68%); precedenti amministrative: 13,88% +7,81%.- Elettori: 7.225; Votanti: 1.377 (19,06%); precedenti amministrative: 13,49% +5,57%.Ma ecco il riepilogo generale dei Municipi al voto.Si confrontano, l'uscente Enzo Bianco, che punta alla quinta sindacatura; l'eurodeputato di Forza Italia, Salvo Pogliese; il consigliere comunale di Forza Italia ma candidato civico, Riccardo Pellegrino; Emiliano Abramo, rappresentante regionale della Comunità di Sant'Egidio, anche lui civico; Giovanni Grasso, per il Movimento 5 Stelle.Sono in 5 a concorrere: Stefano Alì, Giusi Brischetto, Michele Di Re, Rito Greco e Nino Nicotra.Santo Caruso, Antonio Di Stefano, Raimondo Ferito, Giuseppe Micalizzi: sono loro gli aspiranti sindaco.Va in scena il dopo Ferrante. Sono 3 i candidati sindaco in corsa (dieci le liste totali): Angelo D'Agate, Aldo Di Primo, Nicola Monteleone.Anche qui, sono in tre a concorrere alla poltrona di primo cittadino: Antonio Bonanno, Marco Vinicio Mastrocola e Vincenzo Mignemi.Sfida a 3, pure qui, per il dopo Caputo : Daniele Motta, Gregorio Guzzetta e Anna Valenti.Tenta il bis Filippo Privitera, il trentaseienne sindaco uscente. A contendersi con lui la carica di primo cittadino sarà Maria Anna Saporito.Giuseppe Grasso, sindaco uscente ha deciso di non ricandidarsi alla guida dell’ente. A sfidarsi sono Salvatore Tumello, Carmelo Antonio Risiglione, Luigi Basilotta e Ruggero Strano.Aspirano in tre alla fascia tricolore: Santi Porto, Massimiliano Giammusso e Stefano LonghitanoCorrono in 4: Giuseppe Capizzi, Pippo De Luca, Antonio Mazzeo e l'attuale sindaco Salvatore Barbagiovanni.La partita vede in campo: Vincenzo Magra, Francesco D’Urso Somma, Alessandro Salerno e Concetta Lucia Italia.Tre i candidati sindaco ai blocchi di partenza: Giuseppe Mistretta, Giuseppe Renda, Giovanni Tamburello.Si danno battaglia Ignazio Puglisi, primo cittadino uscente, e Fina Catanzaro, alla guida dell'opposizione.Antonino Grillo, Francesco Lanza, Nunzio Barbaro Mollica e Francesco Sgroi si contendono la fascia tricolore tentando di succedere a Michele Mangione che ha deciso di non ricandidarsi.Corsa a quattro: l’uscente Enzo Caragliano (eletto nel centrodestra e oggi vicino a Luca Sammartino) si contenderà la poltrona di primo cittadino con l’ex sindaco di centrosinistra Carmelo D’Urso, l’ex assessore Ezio Raciti e il candidato 5 Stelle, Salvo Spina.Si sfidano il sindaco uscente Salvatore Barbera ed il giovane Giuseppe Cinquemani.E' corsa a tre: si sfidano l'uscente Carmelo Corsaro, la pentastellata Milena Villari e Giuseppe Camilleri.E' corsa a due tra Giuseppe Bandieramonte e Orazio Borgia.Si sfidano il sindaco uscente Giuseppe Maria Nicotra e il presidente del consiglio comunale uscente Renato Finocchiaro.Affollata la corsa alla poltrona di sindaco. Si sfidano in 5: il primo cittadino uscente Salvatore Greco e poi Giuseppe Marano, Massimo Fresta, Alfio Trovato e Walter Siragusa.Spina, Danubio, Tuccitto: a Valverde la partita si gioca tra loro 3. Tre sono anche le liste totali a supporto.Francesco Leonardi, Turi Nicotra, Enzo Sanfilippo: sono loro 3 i candidati sindaco.Turno secco nei Comuni inferiori a 15 mila abitanti. In tutti quelli di una popolazione superiore, si va al ballottaggio se nessuno dei candidati raggiunge il 40% delle preferenze.