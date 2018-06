congolesi annegata venerdì scorso

Le ricerche del corpo del fratellino proseguono senza sosta. E si sono estese anche alle coste del siracusano, dove sta operando un’unità navale dei vigili del Fuoco. Il timore è infatti che la forza del mare abbia trascinato di diversi chilometri il giovane. Le operazioni sono coordinate dalla capitaneria di Porto di Catania. Una tragedia che ha lasciato sgomenti e per la quale purtroppo manca ancora la parola fine.come hanno raccontato dei testimoni - gli avessero sconsigliato di stare in acqua. In balia delle onde i due ad un certo punto, non riuscendo a mettersi in salvo, avrebbero iniziato a chiedere aiuto. Ma il mare grosso non ha lasciato loro scampo, per prima alla sorella che è annegata. Quando il suo corpo è stato recuperato da una motovedetta era già senza vita. E nel frattempo si sono perse le tracce del fratello.