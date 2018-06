Lista Candidato Voti 2 - I PROGRESSISTI STAZZONE Dario 251 2 - I PROGRESSISTI BELFIORE Giuseppina Maria Letizia detta Giusy 209 2 - I PROGRESSISTI CALABRESE Luigi 190 2 - I PROGRESSISTI BOSCO Elio 171 2 - I PROGRESSISTI STANGANELLI Alessandra detta Stancanelli 160 2 - I PROGRESSISTI GARUFI Santi Armando 154 2 - I PROGRESSISTI VIAGGIO Bruno Benedetto 142 2 - I PROGRESSISTI ADDAMO Marianna detta Anna 138 2 - I PROGRESSISTI MARRARO Giuseppa detta Giusy 118 2 - I PROGRESSISTI MANNINO Gaetano 81 2 - I PROGRESSISTI LA MALFA Rosanna 72 2 - I PROGRESSISTI SANFILIPPO Stefano 65 2 - I PROGRESSISTI CARPINO MARSILLA Corrada detta Ada 62 2 - I PROGRESSISTI SCHILIRO' Monica Maria Gabriella 62 2 - I PROGRESSISTI FINOCCHIARO Carmelo 55 2 - I PROGRESSISTI RUSSO Salvatore detto Salvo 45 2 - I PROGRESSISTI SALVIANI Emilia 44 2 - I PROGRESSISTI BARBAGALLO Mario 42 2 - I PROGRESSISTI FAMOSO Mattia Sebastian 31 2 - I PROGRESSISTI POLOPOLI Adalgisa detta Gisella 31 2 - I PROGRESSISTI VENTI Concetto Elio 30 2 - I PROGRESSISTI ARRABITO Pietro detto Piero 27 2 - I PROGRESSISTI MASSARO Rita Marta 24 2 - I PROGRESSISTI FASANARO Alessandra 21 2 - I PROGRESSISTI CATANIA Ruggero 17 2 - I PROGRESSISTI GENNUSO Salvatore detto Salvo 17 2 - I PROGRESSISTI PETRALIA Cinzia 15 2 - I PROGRESSISTI NDOYE DJIBRIL Moussa 15 2 - I PROGRESSISTI NOÈ Sergio 12 2 - I PROGRESSISTI STRANO Alexsandra 12 2 - I PROGRESSISTI GUERINI Gabriella 9 2 - I PROGRESSISTI NAKHIL Khadija 5 2 - I PROGRESSISTI LOMBARDO Antonio 5 2 - I PROGRESSISTI PALAZZOLO Roberta 2 2 - I PROGRESSISTI RAFFONE Ludovica Laura 1 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA MUSUMECI Giuseppe detto Pippo 979 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA SPADARO Elisa Maria detta Spataro 689 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA PARISI Vincenzo Maurizio detto Enzo 575 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA RAGUSA Mirko detto Mirco 343 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA MAUGERI Filippo detto Avv. Filippo Maugeri 342 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA MARLETTA Giovanni 319 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA DI STEFANO Grazia Carola detta Stella 286 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA SALANITRO Antonino detto Antonio, Nino 238 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA SPAMPINATO Veronica 232 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA LI CAUSI Vincenzo detto Enzo 202 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA FERRARA Nancy detta Nensi, Nenzi 179 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA MACCARRONE Daniele 162 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA BARBERINI Alessandra 155 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA PULEO ACCURSIA Rita detta Giulia 155 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA SALEMI Sebastiano detto Seby, Sebby 155 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA GRANATA Simona Grazia Maria Rosaria 122 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA LEONARDI Fulviarosa detta Fulvia 85 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA CALVAGNO Luca detto Galvagno 77 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA LO CASTRO Massimo Orazio 76 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA SCUDERI Valeria Maria Agata 71 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA SILIGATO Laura 66 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA DI SILVESTRO Luana 61 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA ANDOLINA Maria 58 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA LOMBARDO Mario 50 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA MENTA Leandra Elisa 46 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA GIUFFRIDA Anna Maria 41 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA ALIFFI Giuseppe 39 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA DAIDONE Roberta 34 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA PEDICONE Antonella 31 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA MIRAGLIA Simona 31 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA SORTINO Antonio 29 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA ALABISO Teresa 26 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA GUGLIELMINO Mariagrazia 24 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA MOLLICA Vito Tiberio 24 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA STRAMONDO Andrea 21 7 - CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA MARTORANA Giuseppe 7 9 - CATANIA 2.0 GELSOMINO Giuseppe detto Peppe… 1.238 9 - CATANIA 2.0 RICOTTA Francesca detta Franca 1.187 9 - CATANIA 2.0 TOMASELLO Mario detto Tomaselli Poiatti 792 9 - CATANIA 2.0 GUZZARDI Andrea Cesare 788 9 - CATANIA 2.0 LOMBARDO Viviana detta Liliana, Iliana, Lombaddo 766 9 - CATANIA 2.0 MANARA Antonino detto Antony, Entoni 745 9 - CATANIA 2.0 FAILLA Michele 584 9 - CATANIA 2.0 CATALANO Giuseppe 501 9 - CATANIA 2.0 MUNZONE Giacomo Giovanni detto Benedetto 485 9 - CATANIA 2.0 SALEMI Isabella 365 9 - CATANIA 2.0 FRANCESCHINO Claudia Rosaria… 316 9 - CATANIA 2.0 CALABRESE Giuseppe detto Pippo 268 9 - CATANIA 2.0 ROSSELLO Daniela 251 9 - CATANIA 2.0 MICELI Concetta Simona detta Cettina 187 9 - CATANIA 2.0 D’ANTONI Salvatore Gabriele Agatino detto Gabriele 147 9 - CATANIA 2.0 DE LUCIA Maria detta Lucia 146 9 - CATANIA 2.0 MARINO Alessandro 105 9 - CATANIA 2.0 STIRO Alfio Alfredo 92 9 - CATANIA 2.0 TRINGALE Saverio 89 9 - CATANIA 2.0 ANASTASI Lidia 86 9 - CATANIA 2.0 DONZUSO Marzia 84 9 - CATANIA 2.0 ATTARDI Claudio 76 9 - CATANIA 2.0 ZUCCARO Giuseppe 72 9 - CATANIA 2.0 DI STEFANO Venera Grazia detta Vera 72 9 - CATANIA 2.0 ZERBO Paolo 66 9 - CATANIA 2.0 MESSINA Carola 63 9 - CATANIA 2.0 ISAIA Anna detta Anna 60 9 - CATANIA 2.0 LEONFORTE Matilde Maria 52 9 - CATANIA 2.0 PUCCI Simona Agata Anna Maria 47 9 - CATANIA 2.0 COSTA Nicoletta Maria 44 9 - CATANIA 2.0 SEMINARA Carmen Vanessa detta Vanessa 30 9 - CATANIA 2.0 CUNSOLO Olivia 18 9 - CATANIA 2.0 RIZZOTTO Maria detta Marina 17 9 - CATANIA 2.0 BOUCHNAFA Ismail detto Ismail 16 9 - CATANIA 2.0 CASABIANCA Stefano 16 9 - CATANIA 2.0 ZINGALE Rosana 5 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA SAVERINO Ersilia detta Severino 1.109 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA RIZZO Antonino detto Nino 496 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA GALLETTA Giuseppe Ascenzio 450 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA SIDOTI Luigi 325 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA BEVILACQUA Agatino detto Nuccio 260 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA FLORIDDIA Angelo detto Floridia 199 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA LAUDANI Francesco Leonardo Giovanni 175 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA TUMMINIA Concetta Patrizia detta Cetty 162 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA RESTUCCIA Roberta 153 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA ANDO' Salvatore detto Salvo 151 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA MICELI Corinna 137 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA FURNARI Alfio 87 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA GIORGIANNI Paolo 72 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA DI PAOLA Angelo 56 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA MASTRANDREA Maria Ausilia 51 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA PENNISI Salvatore 44 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA TROVATO SALINARO Salvatore detto Trovato 40 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA DEMARCO Giuseppina Giovanna Rita 37 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA PERSICO Claude 37 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA PENNISI Vincenzo 24 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA PARISI Fortunato 22 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA CANTONE Vincenzo detto Enzo 20 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA STELLA Marcello 15 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA LEONARDI Concetta Detta Cettina 13 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA GRASSO Angela Gabriella 11 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA PAGANO Maria Carmela detta Marica 11 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA STRAZZERI Francesco 8 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA AIELLO Rosa 7 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA TRIPOLONE Rosalia 6 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA CRAPIO Danilo Maria 4 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA D'URSO Vincenzo 4 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA GUARNACCIA Gregorio massimo Maria 3 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA GANGI Sebastiano 15 - PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA LA PIANA Giuseppa Agata Francesca 16 - CON BIANCO PER CATANIA BOTTINO Daniele 1.645 16 - CON BIANCO PER CATANIA DI SALVO Salvatore detto Salvo di Salvo 621 16 - CON BIANCO PER CATANIA ZAPPALA' Lanfranco Maurizio Alessandro 591 16 - CON BIANCO PER CATANIA VANIN Elisabetta detta Elisa 419 16 - CON BIANCO PER CATANIA FELICIOLI Maria Grazia 403 16 - CON BIANCO PER CATANIA CROCITTI Mario 399 16 - CON BIANCO PER CATANIA CASTORINA Orazio Giuseppe detto Pippo 243 16 - CON BIANCO PER CATANIA SCALIA Anna 233 16 - CON BIANCO PER CATANIA MAUGERI Andrea Luigi 221 16 - CON BIANCO PER CATANIA CUTURI Elisa 158 16 - CON BIANCO PER CATANIA NIGRO Maria Liliana 138 16 - CON BIANCO PER CATANIA MAMMANA Manuela 124 16 - CON BIANCO PER CATANIA CARUSO Salvatore detto Salvo 78 16 - CON BIANCO PER CATANIA MIRENDA Caterina 73 16 - CON BIANCO PER CATANIA ALGOZZINO Gaetano 71 16 - CON BIANCO PER CATANIA SIDOTI Silvana Giusi 67 16 - CON BIANCO PER CATANIA CANNAVO' Davide 64 16 - CON BIANCO PER CATANIA GULLOTTA Dorotea Maria Pia detta Tea 61 16 - CON BIANCO PER CATANIA LONGO Alessandro 51 16 - CON BIANCO PER CATANIA GAROZZO Tiziana Francesca 46 16 - CON BIANCO PER CATANIA VITANZA Aldo 43 16 - CON BIANCO PER CATANIA ARENA Orsola 39 16 - CON BIANCO PER CATANIA IACONO Maria Giovanna 30 16 - CON BIANCO PER CATANIA FAMOSO Giuseppe detto Pippo 28 16 - CON BIANCO PER CATANIA LAGANA' Giuseppina detta Nellina 22 16 - CON BIANCO PER CATANIA BELPANNO Agata Rita 19 16 - CON BIANCO PER CATANIA LA TONA Gaetano 18 16 - CON BIANCO PER CATANIA DOBRICH Fabio 17 16 - CON BIANCO PER CATANIA MAIMONE BARONELLO Giacomo 14 16 - CON BIANCO PER CATANIA PULVIRENTI Giuseppe Viki 10 16 - CON BIANCO PER CATANIA GILIOLI Piergiorgio 8 16 - CON BIANCO PER CATANIA PARDO Alfonso 6 16 - CON BIANCO PER CATANIA ROOPOWA Daisy Ranee 5 16 - CON BIANCO PER CATANIA GURRIERI Agatina 4 16 - CON BIANCO PER CATANIA SCHILLACI Claudio Samuele 2 16 - CON BIANCO PER CATANIA CAMPAILLA Salvatore 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA PELLEGRINO Riccardo Angelo 1.016 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA RAPISARDA Debora 325 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA RAVANELLI Massimiliano 135 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA GENNAIO Claudia Emily 92 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA VASTA Giuseppe 85 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA CUPPERI Ivan Fabrizio Franco 66 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA GUGLIELMINO Krizia 58 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA NICOTRA Emanuele 43 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA GUIDOTTO Carmelo 34 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA LONGHITANO Antonio 34 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA LUMIA Andrea Gianluca 30 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA LEONARDI Livio Francesco 25 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA CARUSO Carmela 25 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA MESSINA Salvatore Antonio 24 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA INFARINATO Agatina 17 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA MAUGERI Rita Giuseppa 14 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA STRANO Agatino 12 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA CRISAFULLI Pietro 12 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA MUDO’ Massimo 11 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA LEONARDI Pasqualina detta Ina 10 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA PATERNO’ Federica 9 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA BATTIATO Antonino 9 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA ANNUNZI Claudia Maria 8 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA VECCHIO Maria 8 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA LAUCERI Gaetano 7 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA MUSUMECI Dario Gaetano 7 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA CAMPOCCI Rocco 6 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA SALAMONE Simone Agatino 4 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA BARBAGALLO Venera 4 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA STRANO Alessandro 3 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA SORTINO Maria Giovanna 2 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA MARICCHIOLO Antonio 1 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA BARBAGALLO Lara 1 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA FAMOSO Giuseppe 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA SCALIA Giuseppina Maria 4- RICCARDO PELLEGRINO SINDACO - UN CUORE PER CATANIA SCALIA Ida 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO ABRAMO Emiliano 639 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO PRIVITERA Rosario, detto Saro 386 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO CASTORINA Paolo 324 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO GAZZO Sebastiano detto Seby 291 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO GIACALONE Emanuele 178 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO TORRISI Bianca Rosa Maria 168 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO FAILLA Agatino Marcello 131 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO TRINGALI Marcello Daniele 121 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO PASCARELLA Angela, detta Angela 118 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO PATERNOSTRO Maria Stella 89 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO SPATAFORA Letizia, detta Aurora 85 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO CUTUGNO Valentina 68 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO VERTILLO Aloisio Massimiliano 64 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO SCUDERI Anna Rita 62 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO NICOLOSI Giovanna 53 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO PULVIRENTI Maria 53 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO ARCIDIACONO Andrea 50 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO REGOLA Rosa Nunzia 48 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO BONACCORSI Luca 40 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO CALABRO’ Carmela detta Milena 40 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO NASTASI Francesca 38 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO HEBERNE Jean Baptiste, detto Heberne, Jean… 37 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO RUSSO Mario 37 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO LEOTTA Manfredi 35 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO VECCHIO Erasmo 28 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO MAZZARINO Sebastiano 19 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO TUTINO Bernardo 17 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO ESPOSITO Federica 17 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO CELANO Sonia 15 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO SANGIORGIO Laura 15 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO CAVALLARO Carmelo 8 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO ZINGARINO Francesco Riccardo 6 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO PACIFICO Francesca 4 13 - LISTA CIVICA è CATANIA - ABRAMO SINDACO SCUTO Donatello, detto Donato 3 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE GRASSO Giovanni 1.858 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE ADORNO Erminia Lidia detta Lidia Adorno 544 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE NASCA Emanuele Gabriele 397 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE DIANA Valeria Rosa 376 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE FICHERA Giuseppe detto Peppone 325 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE BONACCORSI Graziano Francesco Maria 291 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE FINOCCHIARO Roberta 241 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE GANGAROSSA Guido Gerlando 236 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE PENNISI Francesco 222 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE TAGLIAFERRI Agata detta Titti 215 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE DE KLERK Brigida Elisa detta Bri 200 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE RUSSO Luca Cristofaro 198 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE CAMPO Alberto 191 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE CONTI Salvatore Santo Palmiro detto Salvo 190 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE FERRERA Federica 175 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE AMICO Marco detto D’Amico 162 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE MESSINA Maurizio Rosario 159 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE PRATO Caterina detta Titta 157 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE PASTURA Mario 141 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE CAMBRIA Simone 125 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE GENIO Maria 121 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE FERRARA Giuseppe 115 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE PUGLISI Giuseppe 113 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE CAMPISI Francesca 105 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE GRIMALDI Roberto Michele Maria 102 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE QUESTORINO Elena 97 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE CARUSO Agatino detto Tito 91 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE CHINNICI Giuseppe detto Pippuzzo 87 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE AUGUSTA Luciano Liberato detto Liberio 85 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE PLATANIA Orazio Marcello 83 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE BONASERA Fabio 79 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE BATTIATO Natale Fabio 77 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE ZIVIELLO Palmina detta Mina 64 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE MUSMECI Fabio Massimo Giacomo 61 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE SCIUTO Alessio Maria 49 1 - MOVIMENTO CINQUESTELLE TOLACE Giulia 43 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA SPADARO Salvatore 742 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA DI BLASI Marco 724 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA FUSCO Antonio 672 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA TEMPIO Massimo detto Distefano 539 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA LA PORTA Carmen Maria Rita detta Carmen 426 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA NICOTRA Salvatore Giuseppe detto Giuseppe 377 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA PEZZINO Emanuele Piero 314 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA LANZAFAME Rubinia Giuseppa 307 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA LAVIANO Rachele Rosa 298 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA SANTANGELO Rosa detta Rossana 230 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA PROIETTO Francesco 214 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA PAVONE Gaetano 198 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA PRIVITERA Santo 130 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA CANTALE AEO Rosita 128 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA FAMA' Maria 107 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA TOSTO Nicola 94 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA LA PIANA Norma Rita 74 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA MESSINA Antonino detto Antonio 70 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA PALERMO Concetta Ilenia 52 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA RAPISARDA Giuseppe 51 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA CARASTRO Elisabetta Maria Catena 25 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA DI BARTOLO Wanda Pasqualina 22 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA CONDORELLI Roberta Concetta 21 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA BATTIATO Massimiliano detto Massimo 20 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA GRASSIA Santa 16 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA LAGONA Agata Samanta 16 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA MIRAGLIA Virginia Laura 10 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA LA GUIDARA Giorgio 9 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA MALERBA Antonia Concetta detta Antonella 4 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA SANTORO Giovanna Alessandra 3 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA BELVISO Rosa 2 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA PAPALE Salvatore Mario 1 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA TROIA Giulia Maria Pia 3 - CATANIA IN AZIONE - LISTA CIVICA CIMBALO Mario Davide 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO MESSINA Alessandro 956 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO PENNA Antonino detto Nino 707 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO ZAMMATARO Manfredi detto Manfredi 673 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO TROPEA Carmelo detto Ninni 545 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO AMATO Giovanni 517 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO POLIZZI Lucia 508 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO GARIGLIANO Francesca Filippa 418 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO DI STEFANO Daniela Emanuela Maria… 383 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO LAUDANI Rosario 362 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO SGALAMBRO Marco 311 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO BLANCATO Vincenza detta Enza 304 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO MILIA Giovanni 301 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO SCIUTO Antonino detto Nino 262 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO PULVIRENTI Laura 232 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO LOPES Rossella detta Lopez 225 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO FURNARI Salvatore detto Salvo 188 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO COCO Agata Francesca Salvina 155 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO SERRA Giuseppe Filippo 141 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO FIUME Angelo 121 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO NICOTRA Orazio 115 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO LEONARDI Maria 106 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO ZAPPALA' Dario Michele detto Dariello 102 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO CROCITTI Romj Sabrina Arianna… 52 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO PISTONE Federica Maria detta Fede 50 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO SPEDALIERI Sebastiano 48 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO GUTTA' Bruno 19 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO INDELICATO Santina Deborah 19 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO DE LISI Filippo 16 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO ALEO Concetta 14 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO VIGLIANISI Concetto 13 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO NASCA Giovanna Angelica 9 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO MONTANDON Giovanni 5 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO DI FEDE Rosa 3 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO DI BELLA Michele 2 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO MONACO Giuseppe 2 5 - #DIVENTERA' BELLISSIMA - POGLIESE SINDACO SOZZI Maria Lucia 6 - GRANDE CATANIA CASTIGLIONE Giuseppe 1.187 6 - GRANDE CATANIA ANASTASI Sebastiano Giovanni detto Seby 1.078 6 - GRANDE CATANIA GRASSO Orazio Mario 1.017 6 - GRANDE CATANIA CAMPISI Alessandro detto Ale 842 6 - GRANDE CATANIA BRUCCHIERI Bruno detto Bruno 793 6 - GRANDE CATANIA ARCIDIACONO Sebastiano Antonino 670 6 - GRANDE CATANIA CONTI Barbara Alessandra 663 6 - GRANDE CATANIA ARENA Santo 654 6 - GRANDE CATANIA CALANNA Aldo 514 6 - GRANDE CATANIA LA CAVA Giuseppa detta Giusy 407 6 - GRANDE CATANIA LEONE Rosalba 377 6 - GRANDE CATANIA BRANCATO Giovanna 346 6 - GRANDE CATANIA LICCIARDELLO Orazio 336 6 - GRANDE CATANIA RACITI Paolo 333 6 - GRANDE CATANIA VIOLA Nunzio 298 6 - GRANDE CATANIA MANTINEO Manuela 277 6 - GRANDE CATANIA BARONE Alfonzo Massimo detto Massimo 235 6 - GRANDE CATANIA TOSCANO Maria Antonietta 204 6 - GRANDE CATANIA REINA Giuseppe Maria detto Pippo 187 6 - GRANDE CATANIA MARCHESE Elisa 185 6 - GRANDE CATANIA SPITALERI Pietro 157 6 - GRANDE CATANIA GIUSTOLISI Carmela detta Milena 124 6 - GRANDE CATANIA PANARELLO Ninetta 118 6 - GRANDE CATANIA PIZZINO Monica 111 6 - GRANDE CATANIA RAMPULLA Giuseppa detta Pina 109 6 - GRANDE CATANIA LANDRO Federica 96 6 - GRANDE CATANIA FERLITO Gabriella 88 6 - GRANDE CATANIA DI FAZIO Mario 74 6 - GRANDE CATANIA PAMPALLONA Marco 68 6 - GRANDE CATANIA SPINA Sergio Antonino 56 6 - GRANDE CATANIA GATTANO Giuseppa detta Giusy 52 6 - GRANDE CATANIA CORTESE Valentina 49 6 - GRANDE CATANIA MONACO Francesco detto Ciccio 49 6 - GRANDE CATANIA CALDERONE Rita 28 6 - GRANDE CATANIA TORRE Giuseppe 24 6 - GRANDE CATANIA VADALA’ PUGLISI Santo 18 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA GIUFFRIDA Salvatore detto Salvo 1.328 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA CURIA Bartolomeo 1.105 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA SANGIORGIO Luca 711 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA GIUSTI Agatino 668 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA SCANNELLA Giovanni Antonio 567 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA PECI Salvatore detto Salvo 563 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA BONACCORSI Ivana 522 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA LOMBARDO Sebastiano Antonino detto Iano 454 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA ZIZZO Alessio 431 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA LANDOLINA Margherita 378 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA ROMANO Salvatore detto Salvo 333 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA CURRO’ MariaRita detta Curo 323 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA PETINO Giuseppe 300 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA GIACCO Massimiliano 294 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA LA PORTA Daniela 281 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA MESSINA Domenica detta Mimma 262 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA COTTONE Orlando Giuseppe detto Giuseppe 261 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA NAUTA Francesco Maria Davide 247 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA GIBILARO Maurizio 217 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA CONDORELLI Carmela Anna detta Melinda 193 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA SGROI Alessandro 174 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA SIDOTI Rosa Viviana Patrizia detta Viviana 173 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA ZUCCARO Sandra Rita 141 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA MORSELLINO Giuseppe detto Patriota 139 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA GIACHINO Angela 128 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA BELLONE Germana Vittoria Maria 112 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA CONDORELLI Toty detto Toty 101 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA MIRABELLA Domenico detto Mimmo 98 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA MIRISOLA Carmelo 95 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA ANDRONACO Giovanni 94 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA BIONDI Giovannella 63 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA MAUGERI Giovanna Monica Rosalia detta Giovanna 42 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA PAGANO Igor 36 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA LORITTO Maurizio Francesco Salvatore 13 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA BARBARO Giulia 10 8 - SALVO POGLIESE SINDACO - UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA SHAPOVAL Svitlana 8 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI CONTI Giuseppe 234 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI SCALETTA Salvatore detto Turi 184 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI MONDELLO Biagina Bianca detta Bianca 129 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI ABATE Nicolò 97 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI SANFILIPPO Carmelo 78 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI GRILLO Monica 77 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI PIRRONE Giuseppe Maria 54 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI VENTIMIGLIA Silvia 42 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI VIAGLIANISI Rosa detta Linda 39 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI GALIOTO Santi Filippo 37 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI MINEO Giuseppe detto Peppino 36 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI GIORGIANNI Arturo Maria Vincenzo 34 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI FILIPPELLO Giulia 20 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI MAZZONE Filippo Salvatore 20 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI BRACCI Salvatore detto Salvo 19 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI D’AGATA Laura 16 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI NICOTRA Francesca 16 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI CATANIA Francesco 13 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI PIAZZA Michele 13 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI RUSCICA Santa Sonia detta Sonia 13 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI SANTAERA Emanuele 10 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI AUDIT Dhunesshwursing detto Babu, Babon 9 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI LANERI Mirko 9 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI OROFINO Carmelo Santo detto Santo 9 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI CATANIA Giulia 7 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI MODAUDO Teresa Lucia 6 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI TURCHETTI Loredana Grazia 6 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI PARATORE Christian 4 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI RUSCICA Agatino detto Tino 4 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI LIVOTI Grazia 3 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI MARLETTA Cesare 3 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI FERRARA Antonino 1 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI LONGHITANO Vanessa Flavia 1 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI VALENTI Ernesto Emilio 1 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI ZAPPALA’ CASTORINA Santi detto Santi Zappalà 1 10 - LEGA NORD - NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI CUCINOTTA Nicola 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA SAGLIMBENE Francesco detto Franco 840 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA PETTINATO Sara 800 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA RUSSO Gaetano Santo detto Nunzio 765 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA RALLO Fabio 653 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA VINCENTI Antonino detto Niky 510 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA TASCA Fabian detto Magni 491 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA LATINO Simona 453 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA GALLETTA Giorgio 357 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA SCARINGI Giovanni 352 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA GARILLI Santa 340 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA INGRASSIA Carmela detta Milena 307 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA GATTO Salvatore detto Salvo 236 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA SCALIA Giovanni Ignazio 235 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA DESI Maria Elena detta Marilena 224 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA BUFFO Alfio Carmelo 212 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA PIZZONE Benedetto 191 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA BELLISSIMA Agata 184 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA DEL POPOLO Francesco 148 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA BUONCONSIGLIO Enza 137 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA CIRNIGLIARO Marco 123 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA PUGLISI Loredana Santa Filippa 117 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA CAPIZZI Agata 68 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA PERGOLIZZI Nicola Gianluca 66 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA VICARIO LO CASTRO Emma detta Lo Castro... 66 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA SPAGNUOLO Laura 53 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA AMORDELUSO Alfio Maria Giovanni detto Uccio 52 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA OROFINO Daniela 45 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA MALAFARINA Elena Agata 37 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA GIUFFRIDA NICOTRA Sandra 24 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA LAMBUSTA Ernesta 21 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA PAVONE Cataldo 15 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA PIZZATI Giorgio 15 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA CAVALLARO MASSIMINO Riccardo detto Massimino 10 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA GIAMBLANCO Cristina 10 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA VINCI Salvatore 5 11 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA LO CASCIO Francesco 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI BOSCO Santi 1.115 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI SCUDERI Angelo Rosario 1.039 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI PETRALIA Giovanni Gabriele 987 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI ROTELLA Maria Grazia detta Daniela 898 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI GRASSO Dario 872 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI TROVATO Alessia 840 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI SCALIA Graziana, detta Graziana, detta Grazia… 791 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI SCALIA Agata Maria detta Scalia detta Agata 716 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI TASCO Orazio Giuseppe 672 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI PARISI Agata 668 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI CURRO’ Domenico Fabio detto Fabio, detto Curro 659 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI BRUNO Antonino 637 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI MODAUDO Maria detta Marina 628 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI LAVIANO Anna Elisa Rosa detta Elisa 560 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI BUSSOLARI Dario 554 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI ARENA Francesco 541 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI SMIRNI Salvatore 536 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI NAVARRIA Marco Maria 513 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI BUCISCA Martina Concetta detta Buscica… 456 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI INDACO Mario 422 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI ANASTASI Nunzia 399 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI CASERTA Gaetano Antonio 240 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI GUERREGGIANTE Marilena detta Za Mara… 198 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI RAPISARDA Rodolfo Sebastiano Giuseppe 161 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI COLOMBO Rosanna Maria Carmen detta Rosanna 140 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI LEONARDI Domenico detto Mimmo 131 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI PULVIRENTI Vincenza Iolanda detta Enza 95 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI LINFANTI Doriana 68 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI QUARTARARO Irene 63 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI TOSCANO Giada Nikita 50 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI DI BELLA Rosario 46 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI CRISTALDI Maurizio Carmelo 36 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI MIANO Michele 33 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI RANDHAY Soonita detta Rupa 11 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI VERZI’ Andrea 11 12 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI NAZARENO Giuseppe Benedetto 8 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO CRISTALDI Michele 637 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO GIUSTOLISI Carmelo 549 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO SGROI Carmelo 371 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO DI BENEDETTO Santo 362 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO VASSALLO Giovanni 304 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO RAPICAVOLI Pina 279 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO RISCICA Giuseppe detto Ruscica, Rescica 245 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO CALANNA Carmelo detto Melo 221 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO GRASSO Francesca Grazia 177 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO AIELLO Pasquale detto Lino 174 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO DELL’ARTE Giuseppe 158 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO PUSILLICO Vita Sonia 143 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO LAUDANI Manuela 136 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO SCIUTO Giuseppe Francesco 134 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO PRIVITERA Mario 113 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO RAGONESE Francesco 85 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO COCO Santo 83 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO LO RE Flavia 80 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO GUARNACCIA Angela 79 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO GINARDI Delia Vincenza 65 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO RABUAZZO Carmela 52 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO PASSINI Loredana 41 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO DI VITA Maria Giovanna 31 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO BARRESI Laura Giuseppa 30 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO VENTURA Stefano 28 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO PORTO Carmela 26 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO GAMBADORO Rosario 25 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO BRACCIOLANI Giovanna detta Luna 23 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO PADUANO Annalisa 23 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO RAPISARDA Rosa Maria 16 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO CAPOZZI Santa 11 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO MUSUMECI Serena Maria 9 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO CONSOLI Dario Pietro 8 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO LIOTTA Angela 8 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO CANNAROZZO Giuseppe 5 14 - CATANIA - UNIONE DI CENTRO ARMELI MOCCIA Patrizia 17 - IN CAMPO CON POGLIESE BARRESI Andrea 1.677 17 - IN CAMPO CON POGLIESE PARISI Paola Emanuela 1.303 17 - IN CAMPO CON POGLIESE NICOTRA Carmelo 1.041 17 - IN CAMPO CON POGLIESE MIRENDA Maurizio 938 17 - IN CAMPO CON POGLIESE SOFIA Sonia Agata 910 17 - IN CAMPO CON POGLIESE ZACCONE Francesco 345 17 - IN CAMPO CON POGLIESE MANNARA' Alessandro Carmelo 271 17 - IN CAMPO CON POGLIESE CASTELLI Vincenzo 143 17 - IN CAMPO CON POGLIESE PAGANA Antonino detto Tony 142 17 - IN CAMPO CON POGLIESE BRANDIMONTE Santa 133 17 - IN CAMPO CON POGLIESE GIAMMELLARO Grazia Frances ca 111 17 - IN CAMPO CON POGLIESE DI PAOLA Andrea Francesco 110 17 - IN CAMPO CON POGLIESE ASTORINA Giovanni Luca Rosario detto Gianluca 108 17 - IN CAMPO CON POGLIESE ALAMPO Antonino 88 17 - IN CAMPO CON POGLIESE FISICARO Salvatore Antonio Angelo detto Turi 78 17 - IN CAMPO CON POGLIESE D'ARRIGO Cosimo Fabio 69 17 - IN CAMPO CON POGLIESE STELLA Angelo 67 17 - IN CAMPO CON POGLIESE LA MANTIA Ilaria Maria 64 17 - IN CAMPO CON POGLIESE LA MICELA Lorena Salvatrice Maria 64 17 - IN CAMPO CON POGLIESE FICHERA Isabella Adele 63 17 - IN CAMPO CON POGLIESE CARCIOLA Lucia 60 17 - IN CAMPO CON POGLIESE COPPOLA Carmelo Stefano 60 17 - IN CAMPO CON POGLIESE SEQUENZIA Angelica Concetta 47 17 - IN CAMPO CON POGLIESE ORLANDO Giuseppe 42 17 - IN CAMPO CON POGLIESE MIRAGLIA Gino Sebastiano 38 17 - IN CAMPO CON POGLIESE DI BLASI Giuseppe 35 17 - IN CAMPO CON POGLIESE SCIUTO Cesare Davide 33 17 - IN CAMPO CON POGLIESE VISCUSO Patrizia 33 17 - IN CAMPO CON POGLIESE CALCAGNO Martina 32 17 - IN CAMPO CON POGLIESE MARLETTA Renato 26 17 - IN CAMPO CON POGLIESE IMPELLIZZERI Luca 19 17 - IN CAMPO CON POGLIESE RINELLA Aurelio 18 17 - IN CAMPO CON POGLIESE FAZIO Salvatore 15 17 - IN CAMPO CON POGLIESE MAGRI' Valentina 11 17 - IN CAMPO CON POGLIESE SCANDURRA Rosario 8 17 - IN CAMPO CON POGLIESE GALLO Tiziana 4

N° 1 Candidato Sindaco BIANCO VINCENZO detto ENZO VOTI 33.599 % 26,49%

N° 2 Candidato Sindaco PELLEGRINO RICCARDO ANGELO VOTI 2.206 % 1,74%

N° 3 Candidato Sindaco ABRAMO EMILIANO VOTI 4.555 % 3,59%

N° 4 Candidato Sindaco GRASSO GIOVANNI VOTI 20.173 % 15,90%

N° 5 Candidato Sindaco POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO detto SALVO VOTI 66.301 % 52,27%

1.15 - Al comitato di Salvo Pogliese arrivano i dati relativi alle prime ventidue sezioni scrutinate su 336. Salvo Pogliese stacca i competitor con 4314 voti pari al 48%, segue Enzo Bianco fermo a quota 2597 pari al 30%. Il candidato dei Cinquestelle Giovanni Grasso con 1497 preferenze si attesta al terzo posto con il 17% dei voti, seguito da Abramo che totalizza 346 voti di preferenza pari al 4%. Chiude al quinto posto Pellegrino con 55 voti.

Catania 265.165 140.936 53,15%

Aci Sant'Antonio 15.016 9.985 66,50%

Randazzo 11.773 7.153 60,76%

Santa Venerina 7.393 5.232 70,77%

Acireale 45.944 30.821 67,08%

Riposto 13.898 8.555 61,56%

Gravina di Catania 21.821 13.442 61,60%

Maletto 4.736 2.591 54,71%

Piedimonte Etneo 4.559 2.658 58,30%

Mineo 7.412 3.190 43,04%

Camporotondo Etneo 3.968 2.790 70,31%

Castel di Iudica 4.275 3.129 73,19%

Il record di affluenza se lo aggiudica Santa Venerina che alle 19 registra il 51,66 per cento di affluenza rispetto al 42,94 per cento della precedente competizione. Segue Aci Sant’Antonio con il 47,79 % che segna il più 10,52 per cento; Bene anche Gravina di Catania che con il 46,18 per cento supera del 20,84 per cento il dato relativo alla scorsa elezione. In miglioramento anche i dati dell’affluenza nei comuni di Castel di Iudica 47,37%; Piedimonte etneo che tocca invece il 42,99 per cento; Camporotondo dove alle 19 ha votato il 52,12 per cento degli elettori, mentre Riposto registra il 44,85%; Valverde si attesta al 46,91 per cento. In calo invece i dati relativi al Comune di Acireale dove alle 19 ha votato il 48,54 per cento contro il 59,92 per cento acquisito in occasione delle precedenti elezioni amministrative.

I DATI DELLE ORE 12

Alle ore 12 solo a Catania aveva invece votato il 15,33 % degli elettori contro il 12,04% della scorsa tornata elettorale. Una crescita lieve, dunque, pari al + 3,29 %.

al voto

della provincia etnea. Alle ore 12 a detenere

il record,

secondo i dati diffusi dalla Regione siciliana,

è stato Camporotondo etneo che ha toccato il 24,95 per cento di affluenza segnando il 5,32 per cento di punti in più rispetto al vecchio report. A seguire,

Valverde e Aci Sant’Antonio. Nel primo alle ore 12 aveva già votato il 21,68% degli aventi diritto con un distacco del +7,81% rispetto alle precedenti elezioni. Nel secondo invece si è registrata una percentuale del 21,36% di affluenza rispetto al dato del 14,56% rilevato alle ore 12 della scorsa tornata. Una crescita dunque diffusa, seppur lieve. In miglioramento anche il dato del Comune del Riposto dove alle ore 12 aveva votato 20,04% degli elettori (nella precedente era al 14,32%).

In calo invece l'affluenza nel Comune di Acireale.

(leggasi, ballottaggio eventuale) ma il dado ormai è tratto. La lunga partita delle amministrative, vede la provincia celebrare il rinnovo di sindaco e assise civica in 22 Comuni: Catania compresa. Fari puntati, ovviamente, proprio sulla città dell'Elefante con una sfida a cinque tutta da celebrare. Le urne si sono aperte dappertutto alle ore 7 e resteranno aperte fino alle 23. Lo spoglio comincerà un istante dopo.

Ipotesi di distribuzione dei seggi:Pogliese Sindaco 5Forza Italia 5Grande Catania 4Diventerà Bellissima 3Fratelli d'Italia 3In Campo con Pogliese 2Movimento 5 Stelle 6Bianco per Catania 4Catania 2.0, 3Miglior sindaco perdente 1Il riepilogo dopo lo spoglio di 324 sezioni su 336:BIANCO VINCENZO I PROGRESSISTI 90 1,7 CAMBIAMENTO REALE - VOCE CIVICA 231 4,4 CATANIA 2.0 408 7,7 PRIMAVERA PER CATANIA - LISTA CIVICA 161 3,0 CON BIANCO PER CATANIA 489 9,2 - PELLEGRINO RICCARDO ANGELO UN CUORE PER CATANIA 71 1,3 - ABRAMO EMILIANO E' CATANIA - ABRAMO SINDACO 133 2,5 - GRASSO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 794 15,0 - POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO CATANIA IN AZIONE 189 3,6 #DIVENTERABELLISSIMA - POGLIESESINDACO 330 6,2 GRANDE CATANIA 480 9,0 UNA SCELTA D'AMORE PER CATANIA - POGLIESE SINDACO 550 10,4 NOI CON SALVINI - UNIONE DEI SICILIANI 96 1,8 FRATELLI D'ITALIA 276 5,2 FORZA ITALIA 476 9,0 UDC- UNIONE DI CENTRO 170 3,2 IN CAMPO CON POGLIESE 365 6,9 (ANSA).Si profila un successo del candidato del centro destra onorevole Salvo Pogliese. Gli rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, con la speranza che non sia disperso quanto fatto in questi anni per la città ed i frutti che esso darà", ha detto. "Ho conseguito un risultato significativo, guadagnando circa 20 punti rispetto al dato del PD alle ultime elezioni politiche e circa 15 rispetto alle regionali. Ma non è bastato. Ho la soddisfazione che tanti catanesi, che non sono elettori del centro sinistra, hanno apprezzato il lavoro da noi svolto", ha spiegato.ORE 00:37 Arrivano i dati sull'affluenza relativi al comune di Catania. Si è recato alle urne il 53% degli aventi diritto. Il 10% in meno rispetto al 2013.COMUNE elettori votanti percentualeORE 23.00ha votato in media il 39,86 per cento degli elettori. Solo per il municipio di Catania a recarsi ai seggi è stato il 36,09 per cento degli aventi diritto, superando del 5,55 per cento la percentuale relativa alla precedente tornata elettorale.- elettori: 15.016; votanti: 7.176 (47,79%); precedenti amministrative: 37,27% +10,52%.- elettori: 45.944; votanti: 22.299 (48,54%); precedenti amministrative: 59,92% -11,38%.- elettori: 35.626; votanti: 12.342 (34,64%); precedenti amministrative: 29,41% +5,24%.- elettori: 22.956; votanti: 9.744 (42,45%); precedenti amministrative: 34,39% +8,06%.- elettori: 21.703; votanti: 9.004 (41,49%); precedenti amministrative: 30,40% +11,08%.- elettori: 3.968; votanti: 2.068 (52,12%); precedenti amministrative: 44,16% +7,96%.- elettori: 4.275; votanti: 2.025 (47,37%); precedenti amministrative: 34,84% +12,53%.- elettori: 265.165; votanti: 95.700 (36,09%); precedenti amministrative: 30,54% +5,55%.- elettori: 21.821; votanti: 10.076 (46,18%); precedenti amministrative: 25,34% +20,84%.- elettori: 4.736; votanti: 1.963 (41,45%); precedenti amministrative: 27,78% +13,66%.- elettori: 26.231; votanti: 11.439 (43,61%); precedenti amministrative: 34,41% +9,20%.- elettori: 7.412; votanti: 2.101 (28,35%) ; precedenti amministrative: 19,62% +8,73%.- elettori: 4.559; votanti: 1.960 (42,99%); precedenti amministrative: 31,84% +11,15%.- elettori: 11.773; votanti: 4.735 (40,22%); precedenti amministrative: 31,74% +8,48%.- elettori: 13.898; votanti: 6.233 (44,85%); precedenti amministrative: 36,05% +8,80%.- elettori: 3.553; votanti: 1.095 (30,82%); precedenti amministrative: 25,80% +5,02%.- elettori: 9.925; votanti: 4.420 (44,53%); precedenti amministrative: 39,22% +5,32%.- elettori: 6.381; votanti: 2.994 (46,92%); precedenti amministrative: 39,20% +7,73%.- elettori: 7.393; votanti: 3.819 (51,66%); precedenti amministrative: 42,94% +8,72%.- elettori: 1.654; votanti: 781 (47,22%); precedenti amministrative: 38,40% +8,82%.- elettori: 6.545; votanti: 3.070 (46,91%); precedenti amministrative: 34,66% +12,24%.- elettori: 7.225; votanti: 3.319 (45,94%); precedenti amministrative: 36,67% +9,27%.Ecco i dati di affluenza alle urne alle ore 12 di tutti i Comuni:- Elettori: 15.016; Votanti: 3.207 (21,36%); precedenti amministrative: 14,56% +6,80%.- Elettori: 45.944; Votanti: 9.774 (21,27%); precedenti amministrative: 22,93% -1,65%.- Elettori: 35.626; Votanti: 4.559 (12,80%); precedenti amministrative: 9,35% +3,45%.Elettori: 22.956; Votanti: 3.791 (16,51%); precedenti amministrative: 12,62% +3,90%.Elettori: 21.703 ; Votanti: 3.361 (15,49%); precedenti amministrative: 9,64% +5,85%.Elettori: 3.968 ; Votanti: 990 (24,95%) ; precedenti amministrative: 19,63% +5,32%.Elettori: 4.275 ; Votanti: 804 (18,81%) ; precedenti amministrative: 10,87% +7,94%.- Elettori: 265.165 ; Votanti: 40.654 (15,33%); precedenti amministrative: 12,04% +3,29%.- Elettori: 21.821; Votanti: 4.542 (20,81%).- Elettori: 4.736 ; Votanti: 615 (12,99%); precedenti amministrative: 7,91%+5,08%.- Elettori: 26.231; Votanti: 4.972 (18,95%) ; precedenti amministrative: 12,94% +6,01%.- Elettori: 7.412; Votanti: 893 (12,05%); precedenti amministrative: 6,40% +5,65%.- Elettori: 4.559 ; Votanti: 793 (17,39%); precedenti amministrative: 10,84% +6,56%.- Elettori: 11.773 ; Votanti: 1.723 (14,64%); precedenti amministrative: 9,24% +5,39%.- Elettori: 13.898 ; Votanti: 2.785 (20,04% ); precedenti amministrative: 14,32% +5,72%.- Elettori: 3.553; Votanti: 460 (12,95%); precedenti amministrative: 8,00% +4,95%.- Elettori: 9.925; Votanti: 1971 (19,86%); precedenti amministrative: 15,50% +4,36%.- Elettori: 6.381; Votanti:1.318 (20,66%); precedenti amministrative: 15,15% +5,51%.- Elettori: 7.393; Votanti: 1.549 (20,95%); precedenti amministrative: 14,28% +6,68%.- Elettori: 1.654; Votanti: 315 (19,04%); precedenti amministrative: 10,38% +8,67%.- Elettori: 6.545; Votanti: 1.419 (21,68%); precedenti amministrative: 13,88% +7,81%.- Elettori: 7.225; Votanti: 1.377 (19,06%); precedenti amministrative: 13,49% +5,57%.Ma ecco il riepilogo generale dei Municipi al voto.Si confrontano, l'uscente Enzo Bianco, che punta alla quinta sindacatura; l'eurodeputato di Forza Italia, Salvo Pogliese; il consigliere comunale di Forza Italia ma candidato civico, Riccardo Pellegrino; Emiliano Abramo, rappresentante regionale della Comunità di Sant'Egidio, anche lui civico; Giovanni Grasso, per il Movimento 5 Stelle.Sono in 5 a concorrere: Stefano Alì, Giusi Brischetto, Michele Di Re, Rito Greco e Nino Nicotra.Santo Caruso, Antonio Di Stefano, Raimondo Ferito, Giuseppe Micalizzi: sono loro gli aspiranti sindaco.Va in scena il dopo Ferrante. Sono 3 i candidati sindaco in corsa (dieci le liste totali): Angelo D'Agate, Aldo Di Primo, Nicola Monteleone.Anche qui, sono in tre a concorrere alla poltrona di primo cittadino: Antonio Bonanno, Marco Vinicio Mastrocola e Vincenzo Mignemi.Sfida a 3, pure qui, per il dopo Caputo : Daniele Motta, Gregorio Guzzetta e Anna Valenti.Tenta il bis Filippo Privitera, il trentaseienne sindaco uscente. A contendersi con lui la carica di primo cittadino sarà Maria Anna Saporito.Giuseppe Grasso, sindaco uscente ha deciso di non ricandidarsi alla guida dell’ente. A sfidarsi sono Salvatore Tumello, Carmelo Antonio Risiglione, Luigi Basilotta e Ruggero Strano.Aspirano in tre alla fascia tricolore: Santi Porto, Massimiliano Giammusso e Stefano LonghitanoCorrono in 4: Giuseppe Capizzi, Pippo De Luca, Antonio Mazzeo e l'attuale sindaco Salvatore Barbagiovanni.La partita vede in campo: Vincenzo Magra, Francesco D’Urso Somma, Alessandro Salerno e Concetta Lucia Italia.Tre i candidati sindaco ai blocchi di partenza: Giuseppe Mistretta, Giuseppe Renda, Giovanni Tamburello.Si danno battaglia Ignazio Puglisi, primo cittadino uscente, e Fina Catanzaro, alla guida dell'opposizione.Antonino Grillo, Francesco Lanza, Nunzio Barbaro Mollica e Francesco Sgroi si contendono la fascia tricolore tentando di succedere a Michele Mangione che ha deciso di non ricandidarsi.Corsa a quattro: l’uscente Enzo Caragliano (eletto nel centrodestra e oggi vicino a Luca Sammartino) si contenderà la poltrona di primo cittadino con l’ex sindaco di centrosinistra Carmelo D’Urso, l’ex assessore Ezio Raciti e il candidato 5 Stelle, Salvo Spina.Si sfidano il sindaco uscente Salvatore Barbera ed il giovane Giuseppe Cinquemani.E' corsa a tre: si sfidano l'uscente Carmelo Corsaro, la pentastellata Milena Villari e Giuseppe Camilleri.E' corsa a due tra Giuseppe Bandieramonte e Orazio Borgia.Si sfidano il sindaco uscente Giuseppe Maria Nicotra e il presidente del consiglio comunale uscente Renato Finocchiaro.Affollata la corsa alla poltrona di sindaco. Si sfidano in 5: il primo cittadino uscente Salvatore Greco e poi Giuseppe Marano, Massimo Fresta, Alfio Trovato e Walter Siragusa.Spina, Danubio, Tuccitto: a Valverde la partita si gioca tra loro 3. Tre sono anche le liste totali a supporto.Francesco Leonardi, Turi Nicotra, Enzo Sanfilippo: sono loro 3 i candidati sindaco.Turno secco nei Comuni inferiori a 15 mila abitanti. In tutti quelli di una popolazione superiore, si va al ballottaggio se nessuno dei candidati raggiunge il 40% delle preferenze.FOTO DARIO AZZARO