Stazione Bronte i quali sono peraltro ancora scossi per l'aggressione subita giovedì pomeriggio dal loro comandante, il luogotenente

. E proprio stanotte, intensificando l'attività di pattugliamento in occasione di una festa organizzata nella zona artigianale per festeggiare la fine dell'anno scolastico, nell'ambito di un servizio mirato a contrastare l'attività di spaccio, i militari hanno tratto in arresto un giovane del luogo trovato in possesso di cinquanta grammi di marijuana.