Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile di Catania - “Sezione Antidroga”, ha operato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 65enne e nell’appezzamento di terreno di sua pertinenza, ubicati in contrada Cava, agro di Scordia.Nel terreno dell’abitazione, ben nascoste tra la parete rocciosa e la folta vegetazione che affolla il perimetro della proprietà, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due coltivazioni di cannabis indica, consistenti in 1100 piante dell’altezza media di 30 centimetri.composto da tubi neri in plastica collegati a un tubo centrale di diametro più grande a sua volta collegato al pozzo di acqua posto sotto l’abitazione del prevenuto. L’impianto idrico era fornito di un autoclave che era attivato da una presa elettrica installata all’interno dell’abitazione.Rinvenuta e sequestrata anche una pistola calibro 6,35 con caricatore rifornito e numerosi proiettili.