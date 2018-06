le altre discipline in programma. L’incontro proseguirà con l’ufficializzazione della vera novità 2019: la nascita della Zenith Tango Academy, satellite della scuola che si occuperà esclusivamente di Tango argentino.tanguero catanese. Arriva infatti in pianta stabile a Catania e nel board di direzione della Zenith Tango Academy, e questo è il vero scoop, una autentica star del tango argentino mondiale: il grande Aoniken Quiroga, che sarà presente alla conferenza stampa con la moglie la ballerina Elisa Sarrubbi. Quiroga, insieme con i fondatori della Zenith Dance Academy, Ivana Bella e Salvo Foti, illustrerà il suo ambizioso progetto didattico-culturale fatto di lezioni, stage e seminari ogni settimana e per tutti i livelli di studio, ma anche musicalità, storia del tango argentino fino ad un percorso di formazione specifico per gli insegnanti stessi.sede al mondo dove verrà insegnato il Metodo Aoniken Quiroga, il MAQ appunto, che Aoniken ha già portato con successo in giro per il mondo istruendo al top intere classi e generazioni di tangueri italiani e mondiali. La conferenza stampa si concluderà con un cocktail a cui seguirà una milonga di benvenuto. Prima tanda alle h. 22.00 e selezioni musicali del TDJ Andrès.