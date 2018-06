con la collaborazione dei militari del Comando Tenenza di Scicli, nei giorni scorsi hanno condotto un’ispezione di carattere ambientale presso la sede operativa della Soc. A.CI.F. Servizi srl con sede in Scicli, contrada Cuturi.Durante il controllo della documentazione posseduta è emerso che l’impianto operava in assenza delle previste autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività di gestione rifiuti ai sensi della vigente normativa ambientale.Essendo stato accertato che la società aveva in corso diverse attività ed appalti connesse al trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ed essendo stata riscontrata, fin dall’anno 2016, la sostanziale assenza dei titoli necessari all’esercizio della suddetta attività imprenditoriale, è stato operato il sequestro preventivo dell’intero complesso costituito da un’area di circa 10 mila metri quadri dove insistono due capannoni industriali, un impianto trattamento rifiuti allo stato liquido e numerosa altra attrezzatura ed impiantistica utilizzata per la gestione dei rifiuti. Sono stati posti sotto sequestro anche un semirimorchio ed uno scarrabile carichi di rifiuti (rifiuti indifferenziati e materie plastiche) nonché tutti i consistenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presenti e stoccati all’interno dei capannoni e nell’area esterna.cui è stato trasmesso il relativo verbale di sequestro da sottoporre alla convalida del G.I.P. che ha certificato il sequestro. L’ipotesi di reato per la quale sono in corso le indagini a carico dell’Amministratore Unico e Responsabile Tecnico dell’Azienda è l“Illecita Gestione di Rifiuti” prevista dal Testo Unico Ambientale.