La donna avrebbe fatto il bagno nonostante le cattive condizioni: soccorsa inizialmente dal bagnino del vicino Lido Azzurro, la donna è stata sottoposta al massaggio cardiaco per circa venti minuti da parte del personale del 118. Ma l'operazione è risultata vana.nucleo elicottero, il nucleo sommozzatori e una squadra da terra dei vigili del fuco. Il personale del vicino lido riferisce che per tutta la mattina, nonostante le avverse condizioni del tempo e il mare grosso, i bagnanti sarebbero entrati in acqua, anche se scoraggiati dai bagnini della struttura limitrofa che avvisavano dei pericoli.IN AGGIORNAMENTO