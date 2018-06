Lo rendono noto Uilm e Fim sottolineando che "la società di gestione dello scalo, la Sac, ignora le richieste di incontro ormai da tempo avanzate" dai sindacati che lunedì terranno un sit-in di protesta dinanzi alla Torre dei Servizi. "Una riunione in Prefettura - ricordano Fim e Uilm - s'era conclusa con un risultato significativo, ovvero l'inserimento di una clausola sociale di salvaguardia occupazionale che oggi nessuno sembra volere rispettare mettendo nero su bianco.garantendo gli accordi contrattuali attualmente vigenti e scaturenti anche dalla contrattazione integrativa aziendale nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante". I sindacati esprimono "preoccupazione per il rispetto degli accordi" e si dicono "preoccupati per il futuro occupazionale dei dipendenti Sims". "Chiediamo - chiosano Fim e Uilm - che la Prefettura, sempre attenta agli sviluppi di questa e altre vertenze, apra subito un tavolo di confronto con la Sac e le aziende appaltatrici". (ANSA).