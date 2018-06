in un'attività di pattugliamento del territorio insieme a due colleghi quando in via Santi, una strada adiacente al centrale corso, è stato aggredito da un ventenne del luogo già noto alle forze dell'Ordine. Intimato lo stop e fatto scendere dalla macchina, il ragazzo, che a bordo aveva due donne, una minore e una bambina, ha cominciato ad agitarsi quando il Comandante ha ordinato la perquisizione del mezzo e della persona.trovato un bilancino di precisione che forse ha scatenato la reazione del giovane. Scagliatosi contro il Luogotenente ne è nata una colluttazione con il ventenne che è poi riuscito a dileguarsi a piedi scalzi, poiché le scarpe erano state fatte togliere per la perquisizione, lungo i vicoli del paese. Sul posto sono intervenuti anche i colleghi delle Stazioni limitrofe insieme con il Capitano della Compagnia di Randazzo, Nicolò Morandi, impegnati ad oggi nelle ricerche del giovane subito identificato e che proprio in questi giorni avrebbe dovuto iniziare dei lavori di pubblica utilità per scontare una pena per rapina avvenuta a Catania.diverse contusioni al viso e lividi lungo gli arti. La visita oculista ha scongiurato danni alla retina dell'occhio sinistro, ma il Luogotenente resta ancora in ospedale per ulteriori accertamenti con una prognosi di circa venti giorni. Intanto sui social aumentano i post di solidarietà nei confronti del Comandante Amendolia vittima di un atto definIto dai molti "vile". A fargli visita anche il Comandante provinciale dei Carabinieri, mentre con un post è la moglie del Luogotenente a ringraziare concittadini e Arma per la vicinanza dimostrata in queste ore.