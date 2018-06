da tutto il mondo e si conferma tra le mete più gettonate della prossima estate. Merito delle sue bellezze naturali, della sua storia millenaria, del clima, della buona tavola, degli innumerevoli collegamenti aerei con l’Europa, l’Africa e l’Asia. Basti pensare che con 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 8 hub intercontinentali e nuovissime e attrattive rotte, il solo capoluogo catanese registra un +9,6% di flussi rispetto la passata stagione.capacità attrattiva, siamo pronti a schierare una forza lavoro competente per quanto riguarda l’ospitalità? Sul futuro dell’industria turistica si è interrogata Mariagrazia Puglisi, titolare insieme a Monica Luca di Yes Formazione Manageriale e vice presidente dei giovani di Confcommercio con delega proprio alla formazione.prospettive occupazionali che il turismo può offrire alle nuove generazioni, abbiamo ascoltato gli imprenditori del settore e abbiamo avuto la conferma dello straordinario impatto che la professionalità e la capacità del personale impiegato nelle strutture ricettive e nelle aziende di servizi hanno sulle performance di queste ultime.difficoltà economiche generali e garantire opportunità occupazionali anche quando altrove non si assume, è altrettanto vero che per l’impresa è essenziale puntare su una forza lavoro competente, preparata e flessibile ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione”.a trovare personale qualificato e si lamentò della mancanza di scuole alberghiere capaci di formare professionisti? Al di là della provocazione, un messaggio di fondo c’è. È giunto il momento di investire in qualità. Qualità dei servizi offerti, delle strutture ricettive e ristorative, qualità delle professioni del settore., è la risposta a questa esigenza professionale. Il plus del Master è avvalersi di docenti e professionisti che provengono esclusivamente dal settore turistico (direttori delle principali catene alberghiere, PCO (professional congress organiser), chef stellati, direttori tecnici di agenzie di viaggi, programmatori turistici, professionisti della comunicazione e social media manager, etc...). Il Master offre una didattica “concreta” per apprendere in chiave pratica tutti i segreti della professione. Grazie alla presenza di partner aziendali, verrà dato un grande contributo alla formazione “on the job” dei partecipanti. Particolare attenzione alla formazione linguistica affidata a docenti madrelingua specializzati. Il Master si rivolge a laureati e laureandi in tutte le discipline, operatori dei settori di pertinenza, diplomati con esperienze lavorative coerenti o affini con il percorso formativo. Professionisti, manager, imprenditori e consulenti che intendano acquisire o potenziare le proprie competenze nel settore turistico/Alberghiero”.