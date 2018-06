La struttura, fino a poco tempo fa di proprietà regionale, venne edificata a Librino grazie alle legge regionale del 31/12/85 n. 5, che prevedeva lo stanziamento di 100.000.000.000 di lire per la costruzione di immobili, da edificare in luoghi ritenuti strategici, e da assegnare alle forze dell’ordine impegnate nella complessa lotta contro la mafia.per gli interessi cumulatisi negli anni, viene segnalato dal Sunia di Catania, il sindacato degli inquilini: "Quell'immobile doveva rappresentare l’icona della legalità nel quartiere, - dice il segretario generale, Giusi Milazzo - il simbolo della legge, la prova che le istituzioni quel luogo non l’avevano mai abbandonato. Oggi, dopo 5 anni di battaglie, riunioni, interrogazioni parlamentari, servizi giornalistici e televisivi chiediamo al Presidente Nello Musumeci e al Presidente della Commissione Antimafia Claudio Fava, un incontro per porre fine ad un’incredibile vertenza".Il Sunia sostiene di essere venuto solo fortuitamente a conoscenza "del fatto che il 21/07/2010 la Fasano Costruzioni (azienda esecutrice dei lavori) aveva citato in giudizio la Regione Sicilia chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita e dunque la restituzione dell’immobile, - prosegue Dario Gulisano, della segreteria provinciale del Sunia - a causa del mancato pagamento di una parte del prezzo pattuito, difatti la Regione non aveva mai versato gli ultimi 445.749,30 euro, che corrispondono a circa il 15% dell’importo totale.La Regione, per l’inadempienza contrattuale concretizzata, è stata condannata con la sentenza del febbraio 2013, divenuta presto definitiva dato il mancato ricorso in appello, alla restituzione dell’immobile e al pagamento di 1.600.000,00 euro, che corrisponde al lucro mancato. Per non aver corrisposto una cifra esigua, pari a 450.000 euro, la Regione ha perso l’intero valore dell’immobile che si attesta secondo i valori del mercato attuali sui 3.000.000 di euro, ed è inoltre condannata al pagamento di 1.600.000 euro, più 18.000 euro per ogni mese di ritardo nella consegna dei locali dal febbraio 2013 a questi vanno poi aggiunti com’è ovvio che sia, le spese legali. Per un totale che al giorno d’oggi si attesta ben oltre i 5.000.000 di euro, più di 10 volte quindi rispetto all’insolvenza di 450.000 euro che ha portato la Regione Sicilia a perdere la proprietà dell’immobile".