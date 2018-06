Dare alle fiamme i cassonetti dei rifiuti, in particolare nelle zone periferiche della città, con le normali conseguenze sul decoro e sulla salute: è su questo che interviene stamani, su Facebook, il sindaco Enzo Bianco.a Librino spazzatura non ritirata - scrive il sindaco sulla propria pagina Facebook. Cassonetti incendiati così 4 giorni fa - prosegue il primo cittadino che segnala "episodi inquietanti vicino piazza Carlo Alberto e in altri luoghi della città. "Ho presentato denuncia alla Procura della Repubblica - afferma. ancora: temo che si possa trattare di azioni dolose. Se è così, ci saranno conseguenze pesanti per chi gioca tanto “sporco”.a creare questo genere di situazioni di evidente disagio. "Questi episodi si stanno ripetendo troppo di frequente - afferma il sindaco nel video - e questa situazione è inaccettabile e io non ci vedo chiaro. Qu c'è un'impresa che dovrebbe raccogliere i rifiuti ogni giorno, che dovrebbe lavorare in modo sereno. Sento puzza di bruciato e non solo dei rifiuti. C'è qualcuno che vuole utilizzare la vicenda della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti per determinare una condizione di inaccettabilità. Chiedo che si faccia luce e se c'è qualcuno che specula sull'immondizia che sia individuato e punito. È una vergogna utilizzare questa condizione come tentativo di delegittimare l'amministrazione. Basta!".Anche se, in realtà, simili episodi si verificano frequentemente in molte zone della città, in particolare nelle periferie poco battute dalle pattuglie di municipale e forze dell'ordine dove incendi di rifiuti sono all'ordine del giorno.abbandonata lungo la carreggiata viene incendiata molto frequentemente. Le richieste da parte degli abitanti, in alcune occasioni letteralmente segregati all'interno delle proprie abitazioni, sono state avanzate negli anni senza però che la questione sia stata risolta. "Fino a ieri bruciavano copertoni - afferma il consigliere di quartiere, ma qui scaricano e danno alle fiamme ogni cosa. Abbiamo chiesto controlli e videosorveglianza - aggiunge - ma nulla è cambiato".ma con la sicurezza. Oggi il sindaco ha infatti consegnato la parte di via di Fossa Creta che stava lentamente precipitando nel torrente Acqua Santa, e che è stata ripristinata e messa in sicurezza. "Siamo contenti per questo intervento - conclude Petralia - ma attendiamo che la questione rifiuti venga risolta una volta per tutte. Ne va della nostra salute.