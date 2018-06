che quando è avvenuto il cedimento nessuno transitava dalla via. L’evento - che ringraziando il cielo non ha dunque causato feriti o danni - ha comunque attirato l’attenzione di numerosi residenti e cittadini. Sul posto si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del Fuoco della compagnia di Paternò che giunti sul luogo hanno messo in sicurezza la strada. Secondo le ipotesi dei pompieri, il crollo sarebbe dovuto a una cattiva effettuazione dei lavori realizzati parecchi anni fa. Le piogge avrebbero poi influito rendendo il manto sempre più precario.