Arrabbiato, come non mai. Aggressivo. Muso a muso contro un signore che lo avrebbe apostrofato pesantemente ieri a piazza Università mentre sul maxischermo scorrevano le immagini della partita valida per i play-off di Lega Pro, Siena - Catania. “… Lei si caga sotto – inveisce il primo cittadino puntando il dito – Lei mi ha insultato… Mi fa schifo, lei”.Ecco cosa recita la didascalia: “Questo è il rispetto che il sindaco uscente ha per i suoi concittadini. Linguaggio scurrile, epiteti ignobili, minacce verbali... Hai offeso la città per cinque anni con la tua incompetenza... Adesso basta!”. Ma tra i commentatori c’è chi difende apertamente il sindaco, l’istituzione e la liceità della sua reazione.contestata la spesa per la realizzazione della fontana monumentale del Tondo Gioeni e inaugurata a inizio di questa settimana.