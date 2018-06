, rione alla periferia di Catania. L'intervento dei pompieri ha scongiurato che le fiamme coinvolgessero le palazzine più vicine ai focolai dell'incendio che, a causa della presenza di rifiuti e plastica, hanno sviluppato un'intensa colonna di fumo scuro.per lo spegnimento di un incendio di vegetazione e sterpaglie che minacciava direttamente l'istituto scolastico comprensivo Federico di Svevia, in via del Sole a Mascalucia (CT). Gli alunni presenti all'interno della scuola sono stati tutti portati al sicuro. Squadre ancora presenti sul posto per le attività di minuto spegnimento e di messa in sicurezza del sito.dove un rogo ha rischiato di arrivare fino alle abitazioni.Da questa mattina sono stati espletati quasi 50 interventi di soccorso, alcuni dei quali sono ancora in corso a fronte di centinaia di chiamate ricevute dal numero unico per le richieste di soccorso, il 112. Tutte le squadre in servizio al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania, sono al momento impegnate. Rimangono circa 40 richieste d'intervento da espletare. Maggiori criticità a Librino e paesi Etnei, Gravina, Belpasso, Biancavilla con fiamme e notevoli quantità di fumo che, in qualche caso, minacciano direttamente le abitazioni.